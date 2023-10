Campeão mundial com o Corinthians em 2012, Jorge Henrique relembrou momentos de indisciplina na carreira que acabou causando um mal-estar com Tite, treinador do Timão entre 2010 e 2015. O ex-jogador de 41 anos disse que correu risco de ficar fora do Mundial de Clubes, mas foi no Paulistão de 2013 que o treinador tomou uma medida mais enérgica.