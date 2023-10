Renato Augusto treinou com bola pela primeira vez desde o início do período de treinos durante as datas Fifa. O meio-campista fazia atividades específicas com a preparação física, por conta de um incômodo na panturrilha sentido durante o empate entre Corinthians e Flamengo, no sábado (7), pelo Brasileirão. Assim, a tendência é que o jogador fique à disposição do técnico Mano Menezes e não desfalque o cluge alvinegro no jogo contra o Fluminense, na quinta-feira (19), também pela competição nacional.