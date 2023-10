A presença de Andrés Sanchez é um trunfo tanto para André Negão quanto para Mano. Em relação ao postulante à dirigente, a expectativa é usar as relações que o ex-presidente tem no futebol. Quanto ao técnico, a relação entre com Andrés o anima. Sanchez foi o responsável pela contratação do treinador na primeira passagem pelo Timão, em 2008, quando a equipe disputava a Série B do Campeonato Brasileiro.