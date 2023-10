Com 12 partidas restantes na temporada, o Corinthians quer se afastar da zona do rebaixamento e sonha com uma vaga em uma competição internacional. Com 31 pontos e em 14° lugar na tabela, o Timão possui quatro pontos de vantagem para o Vasco, primeiro time dentro do Z4, e está 11 pontos atrás do Fortaleza, primeira equipe no G6 do Brasileirão.