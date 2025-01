Ex-Chelsea vira soldado de exército francês; entenda o caso

A carreira no futebol é curta, mas difícilmente observamos jogadores se aventurando em outras profissões após a aposentadoria do gramado. Este não foi o caso de Florent Malouda, ex-jogador do Chelsea. Aos 44 anos, ele iniciou uma nova fase ao ingresser em um sessão do exército francês.

continua após a publicidade

➡️ Entenda como Tiago Leifert turbinou o faturamento do SBT

➡️ Ex-jogador questiona possível volta de Neymar ao Santos e sugere outro clube ao craque

O antigo meio campo se alistou e entrou para a o Terceiro Regimento de Infantaria Estrangeira da Legião Estrangeira do Exército Francês. A notícia veio à tona nesta quinta-feira, através das redes sociais. O fato surpreendeu alguns fãs do ex-jogador.

Na publicação, Malouda também deu detalhes sobre o treinamento que precisou fazer para entrar nas forças armadas. Ele contou que passou um período na Floresta Amazônica. O período em terras brasileiras serviu como treinamento para as exigências do serviço militar.

continua após a publicidade

- Passando pela Amazônia em meu território natal, pude fazer um curso de iniciação com o 3º Regimento de Infantaria Estrangeiro. Agradeço ao 3º REI por este momento de coesão e por estes valores de espírito de equipe diante das adversidades. Esses são valores essenciais no esporte de alto nível - disse o ex-jogador através de um post nas redes sociais.

(Foto: Reprodução/Instagram)

O Terceiro Regimento de Infantaria Estrangeira é conhecido por suas operações em selvas equatoriais, é o mais condecorado da Legião Estrangeira. É neste departamento do exército francês que Malouda, agora, faz parte. O programa permite que civis contribuam com a instituição militar francesa.

continua após a publicidade



➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Florent Malouda no futebol

O antigo meia começou a carreira como jogador no Châteauroux, da França. Após período de destaque, no futebol francês, ele migrou para o Lyon, em 2003. Após quatro temporadas, Malouda finalmente chegou no Chelsea na temporada europeia de 2007.

Com o clube inglês, foram seis anos sendo um dos homens de meio de campo. No período, ele teve grandes conquistas, sendo a principal o título da Champions League de 2012. Além disso, Malouda também foi campeão da Premier League em 2010, e conquistou três taças da Copa da Inglaterra (2009, 2010 e 2012).