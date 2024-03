Key Alves revela relacionamento em meio a boatos de affair com craque do São Paulo

Key Alves foi apontada como affair do meia James Rodríguez (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 16/03/2024 - 17:48 • São Paulo (SP)

Ex-jogadora de vôlei, Key Alves estaria vivendo um novo romance. De acordo com o jornal "Extra", a influenciadora afirmou estar em um relacionamento "há sete meses". A revelação vem em meio a boatos de um affair com o meia James Rodríguez, do São Paulo.

Os boatos começaram no início do mês, quando Key Alves foi ao Morumbi assistir a um jogo do São Paulo. A ex-jogadora publicou uma foto com a camisa 10, a mesma usada por James. Internautas foram à loucura e começaram a especular um possível romance.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

No fim do ano passado, Key Alves foi filmada por um amigo de James Rodríguez na casa do jogador. A influenciadora publicou fotos do local, mas sem a presença do colombiano. A ex-BBB também revelou já ter ficado com o lateral Piquerez, do Palmeiras.