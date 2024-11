Boavista vira SAF, contrata novo técnico e muda o escudo; confira

Boavista anunciou mudanças até no escudo do clube (Foto: Reprodução/Instagram)







Escrito por Lance! • Publicada em 08/11/2024 - 00:18 • Rio de Janeiro (RJ)

O Boavista anunciou nesta quinta-feira (7) a mudança no comando da recém-criada SAF. O grupo brasileiro Arte da Bola assumiu o clube de Saquarema, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, substituindo os portugueses que chegaram a iniciar a avaliação para a aquisição da SAF do Boavista, mas deixaram o comando logo depois do Campeonato Carioca deste ano. O clube apresentou Caio Zanardi como novo técnico e mudou até o escudo.

O Boavista apresentou os objetivos da criação da SAF e revelou o investimento em infraestrutura para crescimento do futebol do clube. O clube tem interesse na contratação de Wagner Love e já teria feito os primeiros contatos. O jogador de 40 anos tem contrato com o Avaí até maio de 2025.

Em meio às novidades, o time de Saquarema não perdeu tempo e também anunciou Caio Zanardi como técnico do clube. O comandante de 51 anos foi campeão sul-americano com a Seleção Brasileira Sub-17, em 2024, e assinou contrato até o fim do Campeonato Carioca de 2026.

Outra coisa que chamou a atenção dos torcedores nas redes sociais foi a mudança do escudo do clube, que gerou algumas críticas.

