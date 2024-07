Narrador questiona possível pênalti não marcado para o Flamengo e faz comparação

Rubro-negros reclamaram de um possível pênalti não marcado em Pulgar contra o Atlético-MG (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/07/2024 - 23:49 • Rio de Janeiro (RJ)

Um lance chamou polêmica no jogo entre Atlético-MG e Flamengo, na Arena MRV, pelo Brasileirão, nesta quarta-feira (3). No segundo tempo, torcedores rubro-negros e o técnico Tite reclamaram bastante de um possível pênalti não marcado no chileno Pulgar. O narrador João Guilherme falou sobre o assunto nas redes.

O lance aconteceu aos 41 minutos do segundo tempo, quando o Flamengo já goleava. Alguns minutos antes, o árbitro marcou um pênalti para o Atlético-MG, em Vargas, convertido por Hulk. O centroavante ainda balançou as redes para diminuir a vantagem do Rubro-Negro.

- Foi pênalti no Vargas e agora pênalti no Pulgar. Lances iguais - escreveu o narrador nas redes sociais.

Com a goleada por 4 a 2, o Flamengo se manteve na primeira colocação do Brasileirão, com 30 pontos, três a mais que o Botafogo, vice-líder. O Atlético-MG é o 11º colocado, com 18. Na próxima rodada, no sábado (6), o Rubro-Negro encara o Cuiabá, no Maracanã.