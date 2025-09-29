Felipe Melo critica partida de medalhão do Flamengo: ‘Jogou mal’

De virada, o Flamengo venceu o Corinthians por 2 a 1, com gols de Arrascaeta e Luiz Araújo. Dentre as peças do ataque rubro-negro, Samuel Lino despontou como um destaque negativo na opinião do ex-jogador e comentarista Felipe Melo.

- O Samuel Lino tampouco estava jogando bem. Inclusive, acho até que jogou mal. Se espera muito mais dele. Eu mesmo, espero muito mais. Ele é muito bom jogador, nível de Seleção Brasileira. Mas ainda precisa melhorar, precisa mostrar para que veio... ele fez dois jogos acima do que ele realmente pode jogar. Mas ele foi lá e fez a jogada que saiu o gol do Arrascaeta - pontuou.

Samuel Lino não deixou gol ou assistência em Corinthians 1 x 2 Flamengo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

🟨Jogadores do Flamengo que receberam cartão amarelo: Alex Sandro, Danilo, Carrascal, Jorginho, Saúl.

🟨Jogadores do Corinthians que receberam cartão amarelo: Yuri Alberto, Matheus Bidu, Gustavo Henrique.

Flamengo informa problemas físicos

✍️Texto de Maurício Luz

O Flamengo informou, durante o segundo tempo da partida contra o Corinthians, na Neo Química Arena, que Léo Pereira e Matías Viña precisaram ser substituídos por problemas físicos. Eles deram lugar a Danilo e Alex Sandro.

O zagueiro deixou o campo após sofrer um trauma no pé direito ainda no primeiro tempo. Já o lateral foi retirado do jogo por indisposição estomacal. Ambos foram substituídos no intervalo.

Além disso, Jorginho, que iniciou a partida no banco de reservas, entrou em campo aos 30 minutos da segunda etapa com uma imobilização na mão. Segundo o clube, o motivo é um trauma sofrido no confronto contra o Estudiantes, pela Libertadores, na última quinta-feira (25).