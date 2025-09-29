Atitude de Filipe Luís enlouquece torcedores do Flamengo: ‘Nem acreditou’

Uma atitude do técnico Filipe Luís enlouqueceu os torcedores do Flamengo durante a vitória rubro-negra para cima do Corinthians, neste domingo (28), pelo Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro venceu, de virada, com gols de Arrascaeta e Luiz Araújo.

O Jogo contra o Corinthians foi desafiador para Filipe Luís, do Flamengo. O jovem treinador viu o Timão dominar a primeira etapa e abrir o placar no começo do primeiro tempo. Porém, a estrela de Arrascaeta brilhou para empatar o jogo, e Luiz Araújo virou.

Quando o camisa 7 do Flamengo fez o segundo gol, Filipe Luís se jogou no gramado da Neo Química Arena e ficou deitado. A atitude enlouqueceu os torcedores rubro-negros nas redes sociais e rapidamente viralizou. Veja abaixo.

Filipe Luís durante Corinthians x Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Veja atitude de Filipe Luís e reação dos torcedores do Flamengo

Como foi o jogo

O Corinthians foi mais intenso no início da partida do que o Flamengo. Com uma mudança na formação e Breno Bidon atuando como armador, os comandados de Dorival Júnior tiveram mais presença no ataque. O volume de jogo foi tanto que, aos dez minutos, após Yuri Alberto chutar na trave, Bidon foi derrubado por Léo Pereira e o árbitro assinalou o pênalti. Problemas para Filipe Luís, no Flamengo.

Foi aí que começou a noite de altos e baixos de Yuri Alberto. Sem marcar desde maio, o atacante foi o responsável pela cobrança, arriscou uma cavadinha e Rossi segurou com facilidade. Mesmo após o erro, o Corinthians seguiu dominante no ataque, mas sem conseguir matar o jogo.

Três minutos depois, Yuri Alberto teve a chance de se redimir ao sair cara a cara com Rossi, mas o goleiro do Flamengo defendeu. Cabisbaixo, o atacante foi consolado pelos companheiros, e até teve seu nome gritado pela torcida. Ainda na primeira etapa, o camisa teve duas boas chances, mas não conseguiu marcar. O Flamengo melhorou no final, chegou a ter uma chance com Samuel Lino, mas a bola foi para fora.

No primeiro minuto da etapa final, Gui Negão acionou Yuri Alberto no campo de ataque. O camisa 9 fintou Léo Ortiz, invadiu a área e bateu forte, sem chances para defesa de Rossi. Foi o primeiro gol do atacante em quatro meses.

A história de superação de Yuri Alberto foi interrompida pela melhora do Flamengo. Aos nove minutos, Carrascal passou para Arrascaeta, que mesmo bem marcado, finalizou no canto e empatou o jogo para a equipe carioca.

Os comandados de Filipe Luís, no Flamengo, melhoraram após o gol, passaram a ter mais a posse de bola e criaram boas chances para virar. Em uma delas, Bruno Henrique cruzou para a área, mas ninguém completou às redes. O Timão respondeu com Gui Negão, mas o jovem finalizou para fora.

O Flamengo seguiu com mais ímpeto no ataque, circulando na frente da área do Corinthians, ate que encontrou o gol, no final da partida. Aos 42 minutos, após boa trama ofensiva, Luiz Araújo finalizou no canto e virou o placar. Brilha a estrela de Filipe Luís, do Flamengo.