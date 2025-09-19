Ex-árbitra vê dois pênaltis não marcados para gigante na Libertadores: ‘Graves’
Irregularidades aconteceram em São Paulo x LDU
- Matéria
- Mais Notícias
A primeira rodada dos jogos de ida das quartas de final da Libertadores chegou ao fim na última quinta-feira (19). Na ocasião, o São Paulo perdeu para a LDU por 2 a 0, em Quito, no Equador. Contudo, Renata Ruel, especialista de arbitragem da ESPN, apontou dois pênaltis a favor do Tricolor, que não foram marcados em campo.
Everton Ribeiro traça meta para o Bahia no Brasileirão: ‘Ir direto à Libertadores’
Bahia
Tironi no Lance! Lição para o São Paulo: Libertadores não admite vacilos
São Paulo
Abel Ferreira deve rodar elenco para manter Palmeiras vivo no Brasileiro e Libertadores
Palmeiras
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
Ambas as jogadas envolveram o atacante Luciando. Nas duas jogadas, o camisa 10 do São Paulo foi derrubado por jogadores adversários dentro da área. Para a ex-árbitra, os dois contatos deveriam ter sidos marcados como pênaltis.
- Vamos falar do que ninguém está falando até agora? Dois pênaltis não marcados a favor do São Paulo contra a LDU. Dois lances no Luciano. Um, ele recebe a bola na área, e na hora de dominar, recebe uma carga faltosa nas costas. O árbitro não deu nada em campo e o VAR também não sugeriu uma revisão. Mas o pênalti deveria ter sido marcado - iniciou a especialista, antes de completar a análise da partida da Libertadores.
- Depois, uma nova infração acontece, novamente no camisa 9. Ele vai receber na área e na hora de chutar a bola, o adversário chuta o pé dele. O próprio pé que o Luciano usa para se apoiar para realizar a finalização. Isso é pênalti. O jogador defensor agiu sem prudência. E mais uma vez não foi marcado a penalidade. Dois erros graves no confronto - concluiu.
Como foi a derrota do São Paulo na Libertadores?
Texto por: Izabella Giannola
A altitude era a grande inimiga. Antes da partida, a altitude condicionou algumas decisões em campo. A pouco mais de 2,8 mil metros acima do nível do mar, Ferreirinha começou no banco, ao contrário do previsto. Crespo optou por Luciano e Rigoni como dupla de ataque, dois atacantes de mobilidade. Os primeiros dez minutos se desenharam assim.
Nos primeiros dez minutos, o São Paulo manteve a posse e controlou o jogo. Emiliano Rigoni arriscou um chute forte, que saiu longe. Em contra-ataque, a LDU respondeu.
Aos 14 minutos, Bryan Ramírez se antecipou. Em lançamento às costas da defesa, Cédric não acompanhou e, com um toque, a equipe equatoriana abriu o placar, sem chance de defesa para Rafael.
O ritmo do São Paulo caiu. Após o domínio nos minutos iniciais, a equipe mudou de postura. O Tricolor mantinha a posse, mas tinha dificuldades na criação. Luciano atuava distante de Rigoni e as chances não surgiam. O primeiro tempo terminou nesse ritmo, com vantagem de um gol para a LDU.
Na volta do intervalo, Maílton entrou no lugar de Cédric, que sentiu desconforto estomacal. Com características mais ofensivas, Maílton mudou a dinâmica da partida. Arriscou duas finalizações em lances de bola parada.
No ataque, a dupla formada por Rigoni e Luciano ainda dialogava mal. Rigoni arriscou alguns chutes; um dos principais, aos 20 minutos do segundo tempo, parou nas mãos do goleiro Gonzalo Valle.
Pelo lado da LDU, o jogo ficou mais truncado. A equipe parou de pressionar e reduziu o ritmo ao longo do segundo tempo.
Ferreirinha saiu do banco no lugar de Rigoni, encontrou espaços na defesa da LDU e arriscou um chute perigoso, mas não bastou. Mesmo com o São Paulo melhor na partida, o Tricolor falhou novamente na saída de bola. Desta vez, Arboleda não conseguiu cortar, e Estrada, que havia entrado há poucos minutos, marcou o segundo gol.
Maílton, em sua estreia, tentou reagir e arriscou uma finalização perigosa quase no final do jogo, mas todas foram bloqueadas pela defesa da LDU. A equipe brasileira passou por sufoco até o final do jogo. Após levar os gols em falhas individuais, seguiu com falhas que quase prejudicavam a equipe. Em uma destas, Estrada quase marcou mais um.
O Tricolor não conseguiu reduzir a desvantagem e volta para casa com dois gols de desvantagem.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias