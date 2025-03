Morte de Maradona: vídeo em julgamento mostra reação da família

O Juizado Criminal nº 3 de San Isidro, na região metropolitana de Buenos Aires, começou nesta terça-feira (11) o julgamento de sete dos oito profissionais de saúde que se tornaram réus pela morte de Diego Armando Maradona, ídolo da seleção argentina. Promotor do caso, o procurador-geral adjunto de San Isidro Patricio Ferrari mostrou uma foto do ex-jogador, em uma cama, minutos após sua morte.

- Maradona morreu assim. Quem disser a vocês, juízes, que não perceberam o que estava acontecendo com Diego está mentindo na cara de vocês se não disserem que participaram de um assassinato - disse Patricio Ferrari, ao se aproximar dos juízes Verónica Di Tommaso, Maximiliano Savarino e Julieta Makintach.

A imagem em questão mostrou o ídolo já sem vida, anormalmente inchada, com um tubo na boca e sinais dos últimos esforços para tentar salvá-lo ao meio-dia de 25 de novembro de 2020. Veronica Ojeda, ex-namorada de Maradona, compareceu ao primeiro dia de julgamento, foi vista chorando na porta do tribunal se mantém com o semblante fechado. Dalma e Jana Maradona, filhas do ex-jogador, também estiveram no local e começaram a chorar assim que o promotor mostra o retrato.

Os sete profissionais são acusados de agirem com negligência e contribuírem para a morte Maradona, que faleceu em novembro de 2020. Tratam-se de Leopoldo Luque, neurocirurgião, Agustina Cosachov, psiquatra, Carlos Diaz, psicólogo, Nancy Forlini, coordenador médica, Mariano Perroni, coordenador de enfermagem, Pedro Pablo Di Spagna, médico e Ricardo Almiro, enfermeiro.

São esperadas mais de 100 testemunhas ao longo do processo, que acontece quatro anos após a morte do ídolo. Eles respondem pelos crimes de homicídio simples com dolo eventual, além de falsidade ideológica. Patricio Ferrari ficou responsável por delinear, em fala inicial, as diretrizes da acusação.

- Estamos aqui pelo crime que teve Diego Maradona como vítima. Com as provas produzidas no julgamento, vocês (referindo-se aos juízes) e a sociedade conhecerão uma acusação sólida e impecável. O direito à verdade é um direito. Hoje Diego Armando Maradona, seus filhos, seus familiares e o povo argentino merecem justiça - destacou.

Diego Maradona foi campeão do mundo com a Argentina em 1986 (Foto: Alexander Nemenov / AFP)

Morte e vida de Maradona

O ex-jogador faleceu, aos 60 anos, no dia 25 de novembro de 2020, em Tigre (zona metropolitana de Buenos Aires), após uma parada cardiorrespiratória. Durante o processo de recuperação de uma cirurgia no cérebro, o craque sofreu um mal súbito no fim da manhã daquele dia e não resistiu.

Em vida, Maradona foi um dos maiores ídolos do futebol argentino. O desempenho dentro de campo na Copa do Mundo de 1986, fez ele ser alçado a praticamente um Deus na Argentina, após o título mundial daquele ano. O camisa 10 defendeu a seleção em 91 jogos e atuou em quatro Copas do Mundo: 1982, 1986, 1990 e 1994.