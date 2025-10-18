Palmeiras fecha preparação para decisão contra o Flamengo com retorno de lesionado

O Palmeiras finalizou a preparação para a partida contra o Flamengo, fundamental na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Após assistirem vídeos separados pela comissão técnica, o elenco foi ao gramado da Academia de Futebol e realizou treinamento posicional, além de ensaiar jogadas e situações de jogo.

Recuperado de um trauma no pé, Khellven participou normalmente das atividades e viajou com o grupo para o Rio de Janeiro. Com isso, volta a disputar posição com Giay, titular na goleada sobre o Red Bull Bragantino.

Gustavo Gómez, poupado após defender o Paraguai na última Data Fifa, retorna ao time titular, assim como Flaco López. As principais dúvidas permanecem na lateral-direita e na dupla de zaga ao lado do capitão, com Murilo e Bruno Fuchs como opções.

O volante Lucas Evangelista e o atacante Paulinho, afastados após passarem por cirurgias, além do goleiro Weverton, com uma fissura na mão, serão desfalques para a partida. A tendência é que Carlos Miguel, goleiro mais caro da história do clube, seja titular pela primeira vez.

O Palmeiras lidera o Brasileirão com 61 pontos conquitados em 27 partidas, três à frente do Flamengo, adversário deste domingo. Devido aos critérios de desempate (número de vitórias), a equipe de Abel Ferreira irá permanecer na liderança da competição mesmo em caso de derrota no Rio de Janeiro.

A bola rola para Palmeiras e Flamengo a partir das 16h (de Brasília) do domingo (19), no Maracanã, em duelo válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O goleiro Weverton tem uma lesão na mão e desfalca o Palmeiras na partida contra o Flamengo (Foto: Reprodução)

Palmeiras busca encerrar jejum de vitórias contra o Flamengo fora de casa

O Palmeiras viaja ao Rio de Janeiro com a missão de manter a liderança do Brasileirão e acabar com o jejum de vitórias contra o Flamengo fora de casa no campeonato. A última vez que o Verdão venceu o rival longe de São Paulo foi em 2016, com gols de Gabriel Jesus e Jean.

O último triunfo do Palmeiras no Maracanã pelo Brasileirão, por sua vez, aconteceu um ano antes, pelo mesmo placar. Veja a sequência.

Flamengo 1-1 Palmeiras (22ª rodada Brasileirão 2024)

Arrascaeta (Flamengo) / Luighi (Palmeiras)

Flamengo 3-0 Palmeiras (33ª rodada Brasileirão 2023)

2x Pedro e Arrascaeta (Flamengo)

Flamengo 0-0 Palmeiras (4ª rodada Brasileirão 2022)

Flamengo 1-0 Palmeiras (1ª rodada Brasileirão 2021)

Pedro (Flamengo)

Flamengo 2-0 Palmeiras (31ª rodada Brasileirão 2020)

Luan (contra) e Pepê (Flamengo)

Flamengo 3-0 Palmeiras (17ª rodada Brasileirão 2019)

2x Gabigol e Arrascaeta (Flamengo)

Flamengo 1-1 Palmeiras (31ª rodada Brasileirão 2018)

Marlos Moreno (Flamengo) / Dudu (Palmeiras)

Flamengo 2-2 Palmeiras (15ª rodada Brasileirão 2017)

Pará e Paolo Guerrero (Flamengo) / Willian e Roger Guedes (Palmeiras)

Flamengo 1 x 2 Palmeiras (6ª rodada Brasileirão 2016)*

Pará (Flamengo) / Gabriel Jesus e Jean (Palmeiras)

*Duelo disputado no estádio Mané Garrincha.