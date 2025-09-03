Rivais reagem às contratações do Flamengo na janela: ‘Não existe’

A janela de transferências fechou no futebol brasileiro, nesta terça-feira (2), e os rivais analisaram as contratações do Flamengo. O Rubro-Negro foi um dos clubes que não se movimentou no último dia do período disponível.

Essa janela do meio do ano foi a mais agressiva em contratações do Flamengo em sua história. O Rubro-Negro contratou Saúl, Emerson Royal, Samuel Lino e Carrascal neste período, com dois desses (Samuel Lino e Saúl) frequentando, constantemente, o time titular de Filipe Luís. Para contar com esse nomes, o clube carioca desembolsou R$ 277 milhões.

Além do quarteto, o Flamengo também contratou Jorginho. O meia, no entanto, foi inscrito na janela de transferências especial para o Mundial de Clubes, em que o time brasileiro foi eliminado nas oitavas de final para o Bayern de Munique, da Alemanha.

Quando o período se encerrou, os rivais analisaram as contratações do Flamengo. Para muitos, o clube tem o melhor elenco do país, e por isso hoje lidera o Campeonato Brasileiro. Veja a reação dos rivais abaixo.

Samuel Lino comemora gol pelo Flamengo antes de ser anulado (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Veja reação dos rivais com contratações do Flamengo na janela

Começo positivo

O Rubro-Negro provavelmente é o time que mais cresceu com a chegada dos reforços. Das contratações do Flamengo, Saúl, Jorginho, Samuel Lino e Emerson Royal podem ser considerado titulares da equipe de Filipe Luís.

Apesar do destaque individual de Samuel Lino, o meio-campo talvez seja o setor que mais impressionou a torcida. Com Erick Pulgar Lesionado, e Gerson vendido, a dupla Saúl e Jorginho tomou conta do setor no Flamengo e não dá sinais de queda.

Emerson Royal teve uma lesão no tornozelo, e Jorge Carrascal vai ganhando seus minutos aos poucos. Danilo também faz parte da rotação mas não tem tido tantas oportunidades pelo grande momento de Léo Ortiz e Léo Pereira.