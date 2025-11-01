Europeus se chocam com atuação de Richard Ríos, ex-Palmeiras: 'Nível dele'

O volante Richard Ríos, ex-Palmeiras, não foi titular do Benfica na vitória do clube português contra o Tondela, pela Taça da Liga. Apesar disso, o colombiano entrou no segundo tempo e sua atuação chamou muita atenção dos europeus.

Desde que chegou no Benfica, o colombiano que teve grande passagem no Verdão não conseguiu se firmar. Até por isso, Richard Ríos, ex-Palmeiras, começou a partida no banco. Apesar da reserva, ele entrou e deu uma assistência de cair o queixo.

O jogador de 25 anos invadiu a área, deu um drible fenomenal e só rolou para seu companheiro marcar o gol. O Benfica venceu o jogo por 3 a 0, e a atuação do Richard Ríos, ex-Palmeiras, viralizou demais nas redes sociais. Veja abaixo:

Veja lance de Richard Ríos, ex-Palmeiras, e repercussão da web:

Tradução: Essa finta corporal antes do corte é coisa de nível de academia - a transferência de peso puxa o defensor para um lado enquanto seus quadris já estão virados para passar a bola. O colombiano jogava futsal quando era mais jovem e isso se nota nesses espaços reduzidos.

Tradução: Se dar um show contra o Tondela é fácil, vamos ver as habilidades de Rios nos jogos da Liga dos Campeões.

Tradução: Que trabalho incrível de Richard Ríos

Começo difícil e multa milionária

A equipe de Portugal desembolsou 30 milhões de euros (R$ 195 milhões) para contratar o Richard Ríos, ex-Palmeiras, por cinco temporadas. O Palmeiras irá receber 21 milhões de euros na negociação (cerca de R$ 136 milhões). O restante do valor será dividido entre Guarani (13,4%) e Flamengo (6,6%).

O colombiano também receberá 3 milhões de euros (cerca de R$ 19 milhões), diluídos entre luvas e salários. O Benfica estipulou uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros (aproximadamente R$ 650,1 milhões).

Com 25 anos, o volante se destacou no Palmeiras e em atuações pela seleção da Colômbia. Com essa notoriedade, gerou o interesse de diversos cubes da Europa, como Zenit, da Rússia, e a Roma da Itália, mas acabou escolhendo pelo Benfica.

Em portugal, Richard Ríos, ex-Palmeiras, ainda não empolgou os torcedores do Benfica. Apesar de sempre ser acionado em campo, ele não conseguiu repetir as atuações que o fizeram chegar ao Velho Continente.