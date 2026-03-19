Europeus reagem à vitória de João Fonseca no Miami Open: 'Brilhante'

O brasileiro João Fonseca venceu o húngaro Fabian Marozsan (46º do mundo) por 6/4, 3/6 e 6/2, nesta quinta-feira (19), pela primeira fase do Miami Open. A vitória do brasileiro repercutiu nas redes sociais, tendo repercussão internacional.

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➡️ João Fonseca passa pela estreia e desafia Carlos Alcaraz em Miami

João Fonseca não repetiu suas melhores atuações, mas ainda assim, empurrado pela torcida presente em bom número à quadra central do Masters 1000 de Miami. Apesar disso, o brasileiro teve momentos de destaque na vitória que chamaram atenção internacionalmente. Veja a repercussão abaixo:

Tradução: "Bonito ponto".

Tradução: "Fonseca cobrindo a rede de forma brilhante contra o Fabian Marozsan em Miami".

Tradução: "João ovacionado em Miami".

Tradução: "Fonseca vai jogar com Sinner e Alcaraz em um espaço de 10 dias".

Tradução: "Fonseca contra Alcaraz vai ser eletrizante".

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Fonseca x Alcaraz

Agora, o número 1 do Brasil e 39 do ranking desafia o melhor tenista do planeta, o espanhol Carlos Alcaraz, em duelo inédito em jogos oficiais, que acontecerá nesta sexta-feira (20).

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No dia 8 de dezembro, o tenista da Espanha, de 22 anos, e o jovem carioca, de 19, se enfrentaram em Miami, mas em uma partida-exibição. O número 1 do mundo venceu o duelo por 2 a 1 (7/5, 2/6 e 10/8).

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