Na tarde deste domingo (7), o atacante Rayan Lelis fez sua primeira partida no profissional do Cruzeiro, já como titular, contra o Santos. Na primeira etapa, o jogador se destacou, tabelando e criando algumas jogadas com Japa e Gabigol.

Nascido em Goiânia, em Goiás, o atacante começou sua trajetória no futebol aos 12 anos, nas categorias de base do Athletico-PR. No Furacão, ficou até os 16 anos, quando se mudou para Belo Horizonte e acertou sua transferência para o Cabuloso.

Destaque nas categorias de base celeste, Rayan Lelis assinou seu primeiro contrato profissional em agosto de 2024. Atualmente, seu vínculo com a equipe vai até o fim de 2029.

A jovem promessa da Raposa é agenciada por um empresário conhecido por trabalhar com grandes nomes do futebol Brasileiro, Wagner Ribeiro. O agente já cuidou de nomes como Neymar, Kaká e Lucas Moura.

Estatísticas de Rayan Lelis pelo Cruzeiro

Apesar de ter feito contra o Santos apenas seu primeiro jogo como atleta profissional, Rayan Lelis se destacou por muito tempo nas categorias de base da Raposa.

Nesta temporada, ainda pelo Sub-20 do Cruzeiro, ele disputou 41 partidas, com 14 gols marcados e três assistências. Em 2024, ainda começou a temporada no Sub-17, onde marcou 13 gols em 34 partidas. Posteriormente, já pela categoria acima, balançou as redes uma vez em 11 compromissos.

Rayan Lelis, do Cruzeiro (Foto: Jhony Inácio / Cruzeiro)

Como joga Rayan Lelis?

O jovem de 18 anos é muito versátil, podendo atuar pelos lados do campo, como segundo atacante, e também como centroavante. Ele passou a ser usado por Leonardo Jardim no elenco profissional em outubro deste ano em situação curiosa.

Na época, Rayan Lelis tinha férias previstas no Sub-20 até 13 de novembro. Entretanto, recebeu a convocação do profissional em 28 de outubro e precisou voltar de Goiânia para Belo Horizonte para participar das atividades na Toca da Raposa II.