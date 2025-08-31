Revelado pelo Palmeiras, o atacante Kevin está a caminho do Fulham, da Inglaterra. Após se destacar na fase pré-classificatória da Champions League, o clube da Premier League acertou a contratação junto ao Shakhtar Donetsk, por 40 milhões de euros (cerca de R$ 250 milhões).

Vendido na última temporada por 12 milhões (R$ 64,3 milhões na cotação da época), mais 3 milhões de euros (R$ 16 milhões) por metas a serem batidas, o Palmeiras ainda conseguiu segurar 10% do jogador, em caso de uma futura venda. Com isso, o Verdão terá direito a R$ 18,9 milhões pela transferência do atacante.

Além disso, por ser o formador do atleta, o Palmeiras também direito a 2% da transferência, pelo mecanismo de solidariedade da Fifa, que gira em torno de 378 mil euros (R$ 2,4 milhões). Com isso, a ida de Kevin ao Fulham gerou um lucro de R$ 21,3 milhões aos cofres alviverdes.

Após a confirmação da transferência, os torcedores usaram as redes sociais para comemorar a chegada de Kevin na Premier League. Confira.

Tradução: Mal posso esperar para ver KEVIN jogar no Cottage. Uma longa espera por uma contratação, mas potencialmente a transferência mais emocionante que o Fulham já fez...

Tradução: Parece uma jogada sólida para o Kevin. O Fulham pode se beneficiar muito com ele se tudo der certo.

Tradução: Muito dinheiro para o Fulham. Se Kevin se adaptar bem, esta pode ser uma das jogadas mais inteligentes em anos, mas a pressão será enorme a esse preço.

Tradução: É um ótimo negócio para o Fulham! Tempos emocionantes pela frente com a chegada de Kevin ao elenco.

Tradução: A mudança de Kevin para o Fulham é emocionante. Mal posso esperar para ver como ele se adapta e fortalece o time.

Kevin chega a Premier League após se destacar no Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Durante sua passagem, o brasileiro anotou 17 gols e contribuiu com 10 assistências, em 57 partidas disputadas. Na fase pré-classificatória da Champions League, o atacante marcou em quatro oportunidades, incluindo três gols na vitória por 6 a 2 no placar agregado contra o Besiktas.

Fulham na Premier League

Com início morno na Premier League, o Fulham ocupa a 16ª colocação, com dois pontos (dois empates e uma derrota). Na próxima rodada, após a Data Fifa, os londrinos recebem o Leeds United, no dia 13 de setembro, às 11h, no Craven Cottage.