Simulação de Casimiro no Brasileirão aponta gigante rebaixado: 'Meu Deus'

A luta contra o rebaixamento no Brasileirão está mexendo com o coração de milhões de torcedores espalhados pelo mundo. Nesta quinta-feira (27), Casimiro Miguel simulou os últimos jogos do campeonato, e um gigante acabou caindo para a Série B.

Depois de simular os jogos da 36°, 37° e 38° rodada, Casimiro Miguel constatou que o Santos será rebaixado no Brasileirão. Atualmente, o Peixe ocupa a 17° colocação do Campeonato Brasileiro, com 38 pontos na tabela.

Pela simulação de Casimiro, o Santos vence o Sport na Vila Belmiro, empata com o Juventude no Jaconi e empata com o Cruzeiro em casa. Os 43 pontos não seriam suficientes para escapar da zona da degola no Brasileirão.

- Meu Deus do céu. E aí, gente? - reagiu Casimiro ao ver que o Peixe cairia.

Casimiro Miguel simulou o Brasileirão na sua live (Foto: Reprodução)

Concorrentes

Alguns times estão na briga com o Santos para fugir do rebaixamento. Veja a simulação de Casimiro para cada um deles:

Internacional: perde para o Vasco, perde para o São Paulo, vence o Bragantino (45pts)

Vitória: empata com o Mirassol, vence o São Paulo, empata com o Bragantino (44pts)

Vasco: vence o Internacional, empata com o Mirassol, perde para o Galo (44pts)

Ceará: empata com o Cruzeiro, perde para o Flamengo e empata com o Palmeiras (44pts)

Fortaleza: vence o Bragantino, empata com o Corinthians, perde para o Botafogo (41pts).

Com esses resultados, os rebaixados do Brasileirão seriam: Sport, Juventude, Fortaleza e Santos.

Jogo decisivo do Santos no Brasileirão

Santos e Sport vão se enfrentar, na noite desta sexta-feira (28), em jogo válido pela 36° rodada do Brasileirão.

Vale lembrar que o jogo entre Santos e Sport é vital na luta contra o rebaixamento. O Leão já está matematicamente rebaixado, mas o Peixe luta com todas as forças para evitar uma queda. Atualmente, o Santos é o 17° colocado do Brasileirão com 38 pontos. O Sport aparece na 20 colocação da tabela com apenas 17.

