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Astro da Seleção pode trocar gigante europeu por outro, segundo jornal

Alisson pode estar de saída do Liverpool rumo à Juventus

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Tiago Teixeira Mendes
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 09/04/2026
10:52
Posição de Alisson é o principal ponto a se ter atenção na Seleção (Foto: Paul Ellis/AFP)
imagem cameraAlisson em ação pelo Liverpool (Foto: Paul Ellis/AFP)
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O goleiro Alisson Becker, atualmente no Liverpool, sinalizou positivamente para uma possível transferência para a Juventus na próxima temporada. De acordo com informações do jornal italiano "La Gazzetta dello Sport", o arqueiro de 33 anos deu o sinal verde para o clube de Turim avançar nas negociações. A equipe italiana busca um substituto de renome para Michele Di Gregorio, que não deve permanecer no elenco para o próximo ciclo.

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A movimentação da Juventus ocorre no momento em que o clube busca reforçar o elenco com jogadores experientes para a disputa do Scudetto. Alisson, que defende o Liverpool desde 2018 e acumula títulos da Champions League e da Premier League, é visto como o perfil ideal pela diretoria bianconera. O jogador, que já atuou na Itália pela Roma, estaria atraído pela ideia de retornar à Serie A para assumir a titularidade da "Velha Senhora".

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Liverpool já planeja sucessor de Alisson

O Liverpool já trabalha com um cenário de sucessão na meta de Anfield, tendo investido cerca de 30 milhões de euros na contratação de Giorgi Mamardashvili. Embora o clube inglês tenha ativado recentemente uma cláusula de renovação com Alisson até 2027, a manobra é interpretada como uma forma de garantir compensação financeira em uma futura venda, e não necessariamente para assegurar a permanência do brasileiro.

As conversas entre a Juventus e o círculo próximo do atleta indicam a possibilidade de um contrato de três temporadas. Para viabilizar o negócio, Alisson estaria disposto a aceitar um salário inferior ao que recebe atualmente na Inglaterra. No momento, o goleiro da Seleção Brasileira se recupera de uma lesão muscular, mas o histórico físico não esfriou o interesse do diretor desportivo Giovanni Manna, que intensificou os contatos após o sinal positivo do jogador.

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Posição de Alisson é o principal ponto a se ter atenção na Seleção (Foto: Paul Ellis/AFP)
Alisson em ação pelo Liverpool (Foto: Paul Ellis/AFP)

A contratação de Alisson é tratada como prioridade dentro de um plano maior de reformulação da Juventus. O clube também monitora outros nomes experientes do futebol europeu, como Bernardo Silva e Lewandowski, visando aumentar o carisma e o peso internacional do plantel. A diretoria de Turim espera acelerar os processos de mercado após a oficialização da renovação de Luciano Spalletti.

O desfecho da negociação por Alisson, contudo, ainda depende da confirmação da vaga da Juventus na próxima Champions League. Caso o objetivo esportivo seja alcançado, o clube italiano deve apresentar uma proposta formal ao Liverpool para repatriar o goleiro ao futebol da Itália, onde ele iniciou sua trajetória na Europa antes de se consolidar como um dos principais nomes da posição no cenário mundial.

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