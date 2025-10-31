Estrangeiros se chocam com atuação de jogador do Palmeiras: 'É um gênio'

O Palmeiras conseguiu uma virada histórica, nesta quinta-feira (30), e se garantiu em mais uma final de Libertadores. Depois de perder o jogo de ida por três gols de diferença, o Verdão bateu a LDU por 4 a 0 no Allianz Parque.

Muitos jogadores do Palmeiras tiveram seu desempenho destacado pela imprensa e pelos torcedores, mas um deles se destacou. O menino Allan, de apenas 21 anos, não deixou a defesa da LDU descansar e saiu como herói.

Estevão vira assunto após Palmeiras x LDU: 'Infelizmente não'

O destaque para o jovem do Palmeiras não foi exclusividade dos torcedores brasileiros. Nas redes sociais estrangeiras, o nome de Allan foi muito comentado. Veja lances e comentários de estrangeiros sobre o cria do Verdão:

Flamengo e Palmeiras são os finalistas da Libertadores de 2025 Foto: Gilvan de Souza/CRF













Veja comentários sobre o jovem do Palmeiras

Tradução: O Palmeiras vendeu Estevão e agora tem um novo gênio em Allan. Um ponta, driblador, criativo e empolgante.

Tradução: A jogada que fez Allan para provocar o pênalti que classificou o Palmeiras.

Tradução: A época de Abel Ferreira no Palmeiras é de ouro. Ao longo desse período, sob sua direção, Luis Adriano, Scarpa, Dudu, Rony, Estebao, Veiga, Victor Roque e muitos outros brilharam. Mas ontem, quem brilhou foi o Allan! Lateral brasileiro dos anos 70. Que jogador, uma estrela!

Tradução: Allan foi peça chave para o Palmeiras remontar o 3 a 0 do jogo de ida. Estou convencido de que em pouco tempo estará no futebol europeu.

Tradução: Olha a jogada que faz esse cara. Reencarnação do Pelé e Maradona.

Como foi o jogo

Abel Ferreira prometeu, e os primeiros 45 minutos do Palmeiras foram mágicos no Allianz Parque. Com a necessidade de reverter a desvantagem de três gols, o Verdão assumiu o controle da posse de bola desde o apito inicial e criou diversas chances para abrir o placar.

A aposta da comissão técnica para o confronto diante da LDU deu resultado: dos pés do jovem Allan saiu o passe para Ramón Sosa marcar o primeiro gol, para delírio dos cerca de 40 mil torcedores presentes no estádio, aos 19 minutos de jogo.

Entre trocas de passes e algumas escapadas do rival, o Palmeiras manteve a firmeza no plano de jogo, cercando a área defendida por Alexander Domínguez. Entre as principais oportunidades, uma de Vitor Roque, que tomou a mais egoísta das decisões ao não acionar os companheiros em vantagem numérica durante um contra-ataque.

Já nos acréscimos, o Palmeiras levantou bola na área após falta na intermediária. Após bate-rebate, a sobra ficou com o zagueiro Bruno Fuchs, que completou para o fundo das redes.

Assim como no primeiro tempo, o segundo também teve apenas um dono: o Palmeiras. A LDU até tentou sair da pressão, mas encontrou dificuldades para trabalhar a bola. Em busca de mais um gol, Abel Ferreira promoveu as entradas de Felipe Anderson e Raphael Veiga, e o meia mudou os rumos do confronto.

Dos pés do camisa 23, muitas vezes criticado nesta temporada pelo rendimento abaixo do esperado, saíram os dois gols da etapa final. O primeiro, com oportunismo dentro da área após belo lançamento. O segundo, de pênalti, para a explosão do Allianz Parque.

Em atuação memorável, o Palmeiras mostrou por que é um dos principais times do continente e segue na corrida pelo tetracampeonato da Libertadores.

