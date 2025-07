Justiça aumenta multa de Luva de Pedreiro em disputa contra ex-empresário

A Justiça do Rio de Janeiro elevou o valor da multa que o influenciador Luva de Pedreiro deverá pagar ao ex-empresário Allan Jesus após reconhecer um erro de cálculo no processo. A decisão, tomada nesta sexta-feira (4), representa mais uma derrota judicial do influenciador na disputa relacionada à rescisão unilateral de contrato. A informação foi dada primeiramente pelo site "Metrópoles".

No novo cenário, o valor da penalidade pode ultrapassar os R$ 7 milhões. O magistrado responsável pelo caso revisou a decisão anterior após analisar as declarações apresentadas pela equipe de Allan Jesus. A reavaliação resultou no aumento da multa estabelecida na sentença original contra o influenciador.

A revisão ocorreu depois que o juiz inicialmente negou os recursos apresentados por ambas as partes, afirmando que a sentença não continha erros. Posteriormente, o magistrado reconsiderou a própria posição e reconheceu que a equipe do empresário estava correta sobre o cálculo da penalidade.

Próximos passos do processo de Luva de Pedreiro

A partir desta nova decisão, tanto Luva de Pedreiro quanto Allan Jesus poderão apresentar novos recursos dentro dos prazos legais estabelecidos, dando continuidade à disputa judicial. A reportagem do Lance! entrou em contato com o estafe do influenciador sobre o caso, mas até o momento da publicação da matéria não obteve uma resposta.

Por outro lado, o empresário comemorou a nova vitória na Justiça nas redes sociais: "Mais uma grande vitória essa semana na justiça. Juiz aumenta o valor da multa. Agora é só aguardar. Recebo!".

A disputa judicial é fundada na rescisão do antigo vínculo entre as duas partes. A penalidade financeira imposta ao influenciador refere-se à multa por rescisão unilateral do contrato. Este valor inclui correção monetária e juros, conforme estabelecido na decisão judicial.