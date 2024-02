Após três dias de julgamento, a sentença final que define o futuro do ex-jogador Daniel Alves não foi apresentada na quarta-feira (7), no último dia da audiência, sobre o caso de abuso sexual. Durante a sessão, a defesa do brasileiro foi descrita que o atleta estava bêbado e não tinha controle sobre seus atos. Com isso, a argumentação foi duramente criticada pela imprensa europeia.