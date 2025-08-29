Esposa de Coutinho será musa de escola de samba no Rio de Janeiro

Em anúncio feito na tarde desta quinta-feira (28), a esposa do craque vascaíno Philippe Coutinho, Ainê Coutinho, revelou que será musa número um da escola de samba Unidos de Vila Isabel, no próximo Carnaval do Rio de Janeiro.

Ela já vinha dando sinais de envolvimento com o próximo Carnaval em suas redes sociais. Nesta semana, Ainê postou em seu Instagram uma rotina de ensaios de samba e publicou um vídeo onde narra a sensação de desfilar da Marquês de Sapucaí.

Com o enredo ‘Macumbembê, Samborembá: Sonhei que um Sambista Sonhou a África’, a escola irá homenagear o poeta Heitor dos Prazeres. Esta será a primeira vez de Ainê à frente de uma escola no Carnaval carioca.

Confira a postagem de Ainê Coutinho

Legenda: Eu sempre tive um sonho! Desde pequena o carnaval foi presente na minha vida, mesmo eu sendo apenas uma espectadora. Sabe quando você vai em um lugar que tudo te encanta? Te emociona e te envolve de uma forma que você fica apaixonada… Sempre foi assim, todo ano! Eu ficava babando vendo cada carro, cada ala, cada comissão de frente, cada musa e sempre me imaginando ali. Mas imagina eu, uma criança que achava isso um pouco inalcançável e que ficaria apenas na imaginação, apenas um sonho. E é com muita alegria que compartilho com vocês que vou desfilar como musa pela @unidosdevilaisabel no carnaval de 2026 🩵🤍

Eu sempre tive um carinho e respeito muito grande pela Vila, além do mais eu sou do Rocha que fica entre Tijuca e Méier, ali bem pertinho. Quantas vezes não passei na 28, na porta da quadra me imaginando estar ali um dia.. é nenexinha, esse sonho vai se tornar realidade! Ansiosa pra viver esse momento!! Me dedicando ao máximo pra dar o meu melhor e representar com muito amor e alegria a Vila Isabel.

Obrigada a todos que me receberam com tanto carinho, meu coração é todo azul e branco 🩵🤍