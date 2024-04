ESPN renova contrato de Gian Oddi e de mais dois comentaristas; veja detalhes

Gian Oddi é um dos principais comentaristas da ESPN (Foto: Reprodução)







Escrito por João Pedro Soares , supervisionado por Leonardo Damico • Publicada em 17/04/2024 - 17:19 • Rio de Janeiro (RJ)

A ESPN ampliou seu vínculo com três nomes importantes de sua equipe tanto para o jornalismo quanto para as transmissões do futebol nacional e internacional. A lista de renovações da emissora é composta por Abel Neto, Gian Oddi e Renata Ruel.

Abel Neto é um dos nomes mais conhecidos do jornalismo esportivo brasileiro. O profissional de 54 anos de idade tem mais de duas décadas atuando com o esporte e chegou à ESPN em 2020. Atualmente, é apresentador do programa matinal da emissora, o ESPN F360.

Considerado um dos maiores especialistas em futebol italiano do país, Gian Oddi está na ESPN desde 2009. O comentarista também é um dos grandes nomes da emissora para as transmissões da Libertadores e Sul-Americana, além de ser um dos integrantes mais longevos da bancada do Linha de Passe.

➡️ Expulsão? Renata Ruel analisa entrada de Caio Alexandre em Cano, em Bahia x Fluminense

Comentarista do canal desde 2019, Renata Ruel é a analista de arbitragem que integra a equipe da ESPN há mais tempo. A ex-árbitra do quadro da FPF e CBF é uma das grandes referências no cenário nacional nas análises de regra em transmissões de futebol, atuando pela emissora com a Libertadores, Sul-Americana e nos principais torneios da Europa.