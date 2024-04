Relógios de Schumacher que valem fortuna vão a leilão

Relógios de Michael Schumacher vão a leilão em Genebra (Foto: Christie's Auction House)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/04/2024 - 16:16 • Rio de Janeiro (RJ)

Oito relógios do heptacampeão da Fórmula 1 Michael Schumacher avaliados em US$ 4 milhões (R$ 20,9 milhões) vão a leilão no dia 13 de maio em Genebra, na Suíça. A informação é do "ge".

O relógio Platinum Vagabondage 1 é o principal item. A peça, encomendada por Jean Todt, ex-chefe da Ferrari, para Michael Schumacher, contém representações dos sete títulos conquistados pelo ex-piloto alemão, o capacete dele e a logo da escuderia italiana. O presente foi produzido pelo designer de relógios François-Paul Journe e entregue a Schumacher no Natal de 2004.

A Christie's Auction House, responsável pelo leilão, avalia o relógio entre US$ 1,2 e US$ 2,2 milhões (entre R$ 6,2 e 11,5 milhões).

No dia 29 de dezembro de 2013, Schumacher sofreu um grave acidente de esqui em Méribel, na França. Mais de dez anos depois, o estado de saúde do alemão é um mistério. A família mantém a privacidade do ex-piloto.