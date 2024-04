Expulsão? Renata Ruel analisa entrada de Caio Alexandre em Cano, em Bahia x Fluminense

Renata Ruel é comentarista de arbitragem da ESPN (Foto: Divulgação/ESPN)







Escrito por Lance! • Publicada em 16/04/2024 - 23:27 • Salvador (BA)

Um lance polêmico marcou o primeiro tempo de Bahia x Fluminense, nesta terça-feira (16), na Arena Fonte Nova. Autor do gol do Bahia, Caio Alexandre acertou um carrinho em Germán Cano, que balançou as redes pelo Tricolor. A comentarista de arbitragem da ESPN, Renata Ruel, analisou o lance.

- A entrada do Caio Alexandre é para expulsão. O jogador vem no carrinho (campo molhado), com velocidade e força alta, atinge o tornozelo do Cano que até entorta. Por mais que toque a bola, ele assume o risco de lesionar o adversário. Na regra é jogo brusco grave e cartão vermelho - opinou.

O lance ocorreu aos 20 minutos do primeiro tempo, com o placar em 1 a 0 para o Fluminense, com gol de Cano. Cerca de 15 minutos depois, o próprio Caio Alexandre deixou tudo igual, em golaço. O jogo ficou paralisado durante longo período por conta das fortes chuvas em Salvador.