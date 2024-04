Carlos Alberto posta vídeo ao lado de ‘vizinhos’ de condomínio: ‘Muito amado’

Carlos Alberto do lado das pessoas que se dizem vizinhas dele (Foto: Reprodução / Instagram)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 17/04/2024 - 14:38 • Rio de Janeiro (RJ)

O ex-jogador Carlos Alberto se pronunciou pela primeira vez desde a divulgação do vídeo em que aparece quebrando os retrovisores do carro da sua namorada, Julieta Novaes, no estacionamento do condomínio onde mora, no Rio.

Ele repostou nesta quarta-feira (17) um vídeo nos stories do Instagram ao lado de mulheres e um homem, que se dizem seus vizinhos. Na legenda, a responsável pela publicação original escreveu: "Eu, ele e as vizinhas! Só para falar que ele é muito amado". A informação foi publicada pelo "O Globo".

Carlos Alberto é alvo de processo judicial movido pelo condomínio por conduta antissocial. Além disso, ele deve mais de R$ 20 mil em multas. O vídeo que mostra o ex-jogador danificando o veículo foi anexado à ação.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Na publicação repostada nesta quarta no Instagram, Carlos Alberto ri ao lado dos supostos vizinhos e faz brincadeiras.

- E olha que eu sou muito mal querido no condomínio - disse.

Segundo revelou a coluna de Ancelmo Gois, do jornal "O Globo", o condomínio aplicou dezenas de multas contra o ex-jogador de 2019 a 2023 que somam mais de R$ 20 mil. Além disso, Carlos Alberto responde criminalmente por perturbação ao sossego no condomínio. As denúncias vão de condutas indevidas que passam por lesão corporal e ameaça até a orgias na varanda.