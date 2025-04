Titular de gigante europeu abre o jogo sobre vício em cigarro: ‘Perdi essa batalha’

O goleiro Szczesny, atualmente no Barcelona, admitiu em entrevista ao jornal Sport que não conseguiu superar o vício em cigarro. O jogador, de 35 anos, afirmou que desenvolveu o hábito ainda na juventude e lamentou a dificuldade de largar o vício, fazendo um apelo para que outras pessoas não sigam o mesmo caminho.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- Há coisas na minha carreira que é melhor não imitar. De certa forma, não consigo ser um bom exemplo, mas tento ser a melhor versão de mim mesmo e tento dar o exemplo certo para meus companheiros de equipe e para as crianças que assistem. Sobre fumar, por favor, não me sigam e não façam isso. Perdi essa batalha - declarou.

O goleiro polonês, que voltou à ativa após a lesão de Ter Stegen, também comentou sobre a origem do vício e reconheceu que a escolha teve consequências.

continua após a publicidade

- Quando eu era muito jovem, criei um hábito que é muito negativo para mim, e eu sei disso. Simplesmente não consigo vencê-lo. Então, para quem estiver assistindo: não façam o que eu fiz - acrescentou Szczesny.

Na mesma entrevista, o atleta indicou que evita comentar mais profundamente sobre o tema.

- Se me fizer uma pergunta, responderei com a maior honestidade possível. Há coisas sobre as quais prefiro não falar. O assunto que mencionamos, prefiro não falar - disse.

continua após a publicidade

➡️ Ancelotti toma decisão no Real Madrid antes de final da Copa do Rei

Szczesny e o cigarro

Desde sua chegada ao clube catalão em outubro de 2024, Szczesny deixou claro que não pretendia parar de fumar. O comportamento do jogador é conhecido pela torcida, que chegou a criar um canto fazendo referência ao hábito. Em sua primeira grande vitória com o Barcelona, após a goleada sobre o Real Madrid no El Clássico, o goleiro foi flagrado fumando no vestiário, o que repercutiu amplamente nas redes sociais.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Szczesny foi contratado sem custos de transferência após sair da aposentadoria para reforçar o elenco do Barça. Desde então, o reserva Iñaki Peña também tem sido utilizado em partidas do Campeonato Espanhol.