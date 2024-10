ESPN exibe mais de 40 partidas na data FIFA; confira

ESPN transmite partidas da Nations League (Foto: Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 09/10/2024 - 06:30 • Rio de Janeiro

O futebol de seleções retorna à programação das plataformas Disney nesta semana com as principais equipes da Europa e da Ásia em ação por torneios continentais. A ESPN e o Disney+ exibirão mais de 40 jogos das Eliminatórias Asiáticas para a Copa do Mundo e da UEFA Nations League ao vivo entre os dias 10 a 15 de outubro.

A UEFA Nations League é um dos principais atrativos do catálogo das plataformas Disney. O torneio conta com os talentos de grandes craques do futebol mundial e nesta data FIFA terá as rodadas 3 e 4 da fase de grupos sendo disputadas. Logo no primeiro dia (10), o destaque ficará com as partidas Israel x França e Itália x Bélgica que terão exibição exclusiva do Disney+ às 15h45.

Além das partidas dos multicampeões mundiais no primeiro dia, o Disney+ também exibirá com exclusividade, sempre às 15h45, os confrontos: Bósnia x Alemanha (11), Portugal x Polônia (12), Alemanha x Holanda (14) e Espanha x Sérvia (15).

Pelas Eliminatórias Asiáticas para a Copa do Mundo, os jogos de destaque terão a seleção japonesa em destaque. Na quinta-feira (10), o time japonês enfrenta a Arábia Saudita, em Jedá, em confronto que vale a liderança do grupo C . A partida terá transmissão da ESPN 4 e Disney+ às 15h. Já na terça-feira (15), o Japão enfrenta a Austrália, às 7h30 da manhã, com exibição do mesmo canal e da plataforma de streaming.

Confira todas as exibições dos dois torneios na ESPN e Disney+:

10/out 06:10 Elim. Asiáticas: Australia x China - Disney+

10/out 15:00 Elim. Asiáticas: Arábia Saudita x Japão - ESPN 4/Disney+

10/out 15:45 UEFA Nations League: Israel x França - Disney+ Prod

10/out 15:45 UEFA Nations League: Itália x Bélgica - Disney+ Prod

10/out 15:45 UEFA Nations League: Austria x Cazaquistão - Disney+

10/out 15:45 UEFA Nations League: Finlandia x Irlanda - Disney+

10/out 15:45 UEFA Nations League: Noruega x Eslovenia - ESPN/Disney+

10/out 15:45 UEFA Nations League: Ilhas Faroe x Armenia - Disney+

10/out 15:45 UEFA Nations League: Gibraltar x San Marino - Disney+

11/out 15:45 UEFA Nations League: Bósnia x Alemanha - Disney+ Prod

11/out 15:45 UEFA Nations League: Rep Tcheca x Albania - ESPN 4/Disney+

11/out 15:45 UEFA Nations League: Turquia x Montenegro - Disney+

11/out 15:45 UEFA Nations League: Ucrânia x Georgia - ESPN/Disney+

12/out 13:00 UEFA Nations League: Bulgaria x Luxemburgo - ESPN/Disney+

12/out 15:45 UEFA Nations League: Polônia x Portugal - Disney+ Prod

12/out 15:45 UEFA Nations League: Sérvia x Suíça - ESPN/Disney+

12/out 15:45 UEFA Nations League: Belarus x Irlanda do Norte - Disney+

12/out 15:45 UEFA Nations League: Chipre x Romenia - Disney+

13/out 10:00 UEFA Nations League: Cazaquistão x Eslovenia - ESPN 4/Disney+

13/out 13:00 UEFA Nations League: Armenia x Macedonia do Norte - ESPN/Disney+

13/out 13:00 UEFA Nations League: Liechtenstein x Gibraltar - Disney+

13/out 13:00 UEFA Nations League: Malta x Moldova - Disney+

13/out 15:45 UEFA Nations League: Austria x Noruega - ESPN/Disney+

13/out 15:45 UEFA Nations League: Ilhas Faroe x Letônia - Disney+

14/out 13:00 UEFA Nations League: Georgia x Albania - ESPN 4/Disney+

14/out 15:45 UEFA Nations League: Bósnia x Hungria - ESPN 4/Disney+

14/out 15:45 UEFA Nations League: Alemanha x Holanda - Disney+ Prod

14/out 15:45 UEFA Nations League: Islândia x Turquia - Disney+

14/out 15:45 UEFA Nations League: Ucrânia x Rep. Tcheca - ESPN/Disney+

14/out 15:45 UEFA Nations League: Estonia x Suécia - Disney+

15/out 07:35 Elim. Asiáticas: Japão x Austrália - ESPN 4/Disney+

15/out 15:00 Elim. Asiáticas: Arábia Saudita x Bahrein - Disney+

15/out 15:45 UEFA Nations League: Espanha x Sérvia - Disney+ Prod

15/out 15:45 UEFA Nations League: Suíça x Dinamarca - ESPN/Disney+

15/out 15:45 UEFA Nations League: Belarus x Luxemburgo - Disney+

15/out 15:45 UEFA Nations League: Kosovo x Chipre - Disney+

15/out 15:45 UEFA Nations League: Lituânia x Romenia - Disney+

15/out 15:45 UEFA Nations League: Irlanda do Norte x Bulgaria - Disney+