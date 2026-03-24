Itália x Irlanda do Norte – Palpites, análise e odds (26/03)

A Itália volta a entrar em campo dia 26 de março, às 16h45 (horário de Brasília), carregando um peso que ninguém por lá quer reviver. Fora das Copas de 2018 e 2022, a Azzurra abre a repescagem europeia diante da Irlanda do Norte em um jogo que vale mais do que uma vaga na final do caminho A. Vale a chance de evitar um terceiro fracasso seguido e, de quebra, recolocar a seleção em uma rota minimamente compatível com a própria história.

Do outro lado, a Irlanda do Norte chega sem o mesmo brilho técnico, mas com uma narrativa perigosa para o favorito. O time de Michael O'Neill cresceu em jogos de sobrevivência, ganhou corpo físico na última temporada e sabe que um duelo truncado, de poucas chances, pode levar a pressão toda para o lado italiano. Em mata-mata de jogo único, esse detalhe pesa.

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Análise da partida

A Itália chega à semifinal da repescagem em um cenário contraditório. O trabalho de Gennaro Gattuso mostrou sinais fortes de reação logo na estreia, com a vitória por 5 x 0 sobre a Estônia, em Bérgamo, e a seleção apresentou momentos ofensivos bastante convincentes na sequência. Ao mesmo tempo, a reta final das Eliminatórias deixou um sinal de alerta, sobretudo pela derrota pesada para a Noruega, resultado que empurrou a equipe para este caminho alternativo.

Os números recentes ajudam a explicar esse contraste. A Itália marcou 21 gols em oito jogos do ciclo classificatório e construiu uma produção ofensiva bem superior à da Irlanda do Norte. Retegui, Kean e Raspadori deram mais velocidade ao ataque, enquanto Barella e Tonali acrescentaram agressividade ao meio-campo. O problema apareceu quando a equipe precisou controlar melhor o emocional sob pressão ou quando o jogo exigiu mais segurança defensiva.

Em casa, porém, a leitura é mais favorável. Bérgamo virou um ponto de apoio para Gattuso desde a vitória sobre a Estônia, e a escolha de um estádio menor faz sentido para uma noite como esta. A Itália precisa de um ambiente favorável, não de impaciência nas arquibancadas. Em uma partida tão marcada pelo trauma das últimas repescagens, esse tipo de detalhe pode influenciar o ritmo dos primeiros 20 minutos.

A Irlanda do Norte chega com menos posse de bola, menos repertório entre linhas e menor peso individual, mas não está nesta fase por acaso. A equipe garantiu a vaga no playoff pela Nations League e mostrou um comportamento competitivo respeitável nas Eliminatórias. Venceu Luxemburgo fora de casa, bateu a Eslováquia em Belfast e perdeu jogos apertados para Alemanha e Eslováquia. Não é um time expansivo, mas é duro.

O desenho mais provável da partida coloca a Itália em bloco mais alto, com maior volume territorial e circulação de um lado ao outro. A Irlanda do Norte deve responder com bloco baixo, cinco jogadores na última linha em vários momentos e tentativa de alongar o campo em transições curtas. Isso empurra o favoritismo para a Azzurra, mas também sugere um jogo menos simples do que o peso da camisa italiana pode fazer parecer.

Outros palpites para Itália x Irlanda do Norte

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Confrontos diretos

O histórico recente entre as seleções mistura domínio italiano e uma lembrança amarga que ainda ronda a cobertura local. No recorte geral, a Itália leva vantagem clara nos confrontos contra a Irlanda do Norte. Ainda assim, o empate sem gols em Belfast, em novembro de 2021, ficou marcado como o jogo que empurrou a Azzurra para a repescagem do Mundial anterior.

Esse é justamente o último encontro entre os dois times. No primeiro duelo daquela campanha, em março de 2021, a Itália venceu por 2 x 0 em Parma. Antes disso, as seleções também se cruzaram nas Eliminatórias da Euro, com 3 x 0 para os italianos em 2011 e empate sem gols em Belfast em 2010. O padrão é claro: a Itália costuma controlar o confronto, mas a Irlanda do Norte já mostrou que sabe reduzir o jogo quando consegue travar o centro do campo.

Como esta semi-final é disputa em jogo único, não existe partida de turno nesta temporada entre as seleções. Mesmo assim, o H2H recente oferece uma pista útil para você ler o confronto: quando a Itália acelera cedo e empurra a linha rival para perto da área, a diferença técnica aparece. Quando a Irlanda do Norte resiste ao início e transforma a partida em duelo físico, o cenário muda.

Notícias da Itália e Irlanda do Norte

Itália: desfalques e dúvidas

A grande baixa confirmada da Itália é Federico Chiesa, retirado do grupo às vésperas da partida. A ausência mexe menos na estrutura do que mexeria em outros ciclos, porque Gattuso vem construindo um ataque mais vertical com Retegui, Kean e Raspadori, mas reduz uma opção de um contra um para o segundo tempo. Scamacca também segue como nome menos seguro fisicamente, o que tende a mantê-lo como alternativa de banco.

O núcleo da equipe, por outro lado, está disponível. Donnarumma segue como referência técnica e emocional. Bastoni, Barella, Tonali e Retegui formam a espinha dorsal de um time que deve tentar impor intensidade desde o início. A dúvida principal passa mais pela ocupação dos corredores do que pelo centro da equipe, já que Politano, Cambiaso e Dimarco disputam funções que podem mudar a altura do bloco italiano.

Escalação provável da Itália (3-5-2): Gianluigi Donnarumma; Gianluca Mancini, Alessandro Bastoni, Riccardo Calafiori; Matteo Politano, Nicolo Barella, Manuel Locatelli, Sandro Tonali, Federico Dimarco; Mateo Retegui, Moise Kean. Técnico: Gennaro Gattuso.

Irlanda do Norte: desfalques e dúvidas

A Irlanda do Norte chega com problemas mais sensíveis. Daniel Ballard está fora por lesão muscular e Conor Bradley, um dos jogadores de maior nível do elenco, não entrou na convocação por problema físico. Jamal Lewis também ficou ausente do grupo inicial. Isso tira força de uma linha defensiva que já pisaria no campo com margem de erro mínima.

Michael O'Neill, em compensação, recuperou peças como Shea Charles e Alistair McCann para a convocação de março e ganhou mais opções para montar um meio-campo de choque. A novidade do grupo é Kieran Morrison, mas a tendência é que a Irlanda do Norte aposte em jogadores mais rodados, com Trai Hume, Paddy McNair, Ciaron Brown, Ethan Galbraith e Isaac Price como base da estrutura.

Escalação provável da Irlanda do Norte (5-3-2): Conor Hazard; Trai Hume, Paddy McNair, Ciaron Brown, Ruairi McConville, Brodie Spencer; Ethan Galbraith, Shea Charles, Alistair McCann; Jamie Donley, Isaac Price. Técnico: Michael O'Neill.

Destaques individuais de Itália x Irlanda do Norte

Jogador destaque · Itália Mateo Retegui 5 Gols nas Eliminatórias 8 Jogos no torneio 15 Gols na temporada pelo clube 4,2 xGOT nas Eliminatórias Jogador destaque · Irlanda do Norte Isaac Price 1 Gol nas Eliminatórias 6 Jogos no torneio 7 Gols na temporada pelo clube 2 Assistências na temporada pelo clube

Os técnicos

Gattuso chega para uma partida que exige mais controle emocional do que criatividade. A própria leitura do treinador antes do jogo caminha nessa direção. A Itália tem repertório para sufocar a Irlanda do Norte, mas sabe que uma equipe ansiosa pode transformar domínio territorial em precipitação. Por isso, a tendência é ver uma Azzurra agressiva, mas sem se desorganizar cedo demais.

Michael O'Neill trabalha no polo oposto. O plano do técnico norte-irlandês passa por reduzir os espaços entre linhas, alongar o jogo e empurrar a decisão para um trecho mais tenso. Ele sabe que dificilmente terá o controle da posse em Bérgamo. A ambição, portanto, é manter a partida viva, explorar bolas paradas e obrigar a Itália a lidar com o peso de sua memória recente.

Análise tática

Se a Itália confirmar o 3-5-2, a equipe deve construir com Bastoni e Calafiori acelerando por fora, enquanto Locatelli assume o papel do primeiro passe e Barella ataca o espaço entre o meio-campo e a linha defensiva rival. Nesse cenário, Dimarco e Politano se tornam peças decisivas para dar amplitude e empurrar a Irlanda do Norte para dentro da própria área. A chave italiana parece clara: circulação rápida e ocupação de rebote na entrada da área.

A Irlanda do Norte tende a responder com uma linha de cinco mais baixa e um meio-campo combativo, tentando fechar o corredor central e direcionar a posse italiana para cruzamentos menos limpos. O problema é que a ausência de Ballard reduz a imposição da última linha, enquanto a falta de Bradley enfraquece a saída pelo lado direito. Isso pode prender a equipe por longos períodos no campo defensivo.

O duelo mais importante talvez esteja no encaixe entre os alas italianos e os lados do bloco norte-irlandês. Se Dimarco e Politano conseguirem receber com liberdade, a Itália tende a acumular volume e transformar o jogo em ataque contra defesa. Se Hume, Spencer e o meio-campo conseguirem travar esses apoios, a partida pode ficar mais pesada, com mais segundas bolas, faltas laterais e tensão ao longo do confronto.

Prognóstico de placar exato para Itália x Irlanda do Norte

🎯 Palpite do Lance! Itália 2 x 0 Irlanda do Norte A Itália deve assumir o controle desde os primeiros minutos, com mais posse, mais presença no campo ofensivo e volume suficiente para desgastar um adversário que chega com baixas importantes na defesa. A Azzurra marcou 21 gols na campanha classificatória e tem ataque mais profundo

na campanha classificatória e tem ataque mais profundo A Irlanda do Norte perdeu peças relevantes da retaguarda antes da semi-final

O jogo tende a ficar territorial, com a Itália empurrando o rival para trás

Em casa, o time de Gattuso costuma produzir melhor pelos corredores Previsão final: Itália se classifica.

Resumo dos palpites do Lance para Itália x Irlanda do Norte