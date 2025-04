O jornalista André Rizek, dos canais Globo, criticou a arbitragem da segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Os jogos do último domingo (6) foram marcados por uma sucessão de lances polêmicos da arbitragem. As marcações que mais geraram revoltas aconteceram nas partidas entre Internacional x Cruzeiro e Sport x Palmeiras.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

A situação fez Rizek se manifestar publicamente contra as marcações polêmicas da arbitragem no último final de semana. Através de uma postagem nas redes sociais, o comunicador detonou a repetição de erros dos árbitros brasileiros na rodada do Brasileirão.

- A vantagem de assistir a tantos jogos em sequência é perceber que o problema da arbitragem não é pontual - erraram aqui, erraram acolá. Há um padrão, que é não ter padrão algum - cada árbitro apita de um jeito. Só vai melhorar com profissionalização, ou seja, não vai melhorar - publicou o jornalista.

continua após a publicidade

- Esse ano, decidiram que o VAR deve se meter menos nos jogos, ou seja, deve deixar os juízes errarem mais - concluiu.

Principais polêmicas da 2ª rodada do Brasileirão

O primeiro lance que foi classificado como polêmico na rodada foi a expulsão do zagueiro Jonathan Jesus, do Cruzeiro, na partida contra o Internacional. A jogada aconteceu ainda no primeiro tempo, quando o atleta celeste derrubou Wesley em uma condição clara de gol.

O árbitro Marcelo de Lima Henrique não hesitou ao aplicar o cartão vermelho direto para o camisa 34 do time mineiro. Contudo, as imagens do lance pela transmissão da partida geraram a duvida se o zagueiro de fato encostou no atacante do Colorado. Com um jogador a mais, o Internacional venceu o Cruzeiro por 3 a 0, no Beira-Rio.

continua após a publicidade

Marcelo de Lima Henrique foi alvo de reclamações após apitar Internacional x Cruzeiro (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Outra polêmica na rodada aconteceu na partida entre Sport e Palmeiras. O Alviverde confirmou a vitória sobre o clube rubro-negro por 2 a 1, com um pênalti polêmico marcado na reta final da partida. A jogada aconteceu aos 45 minutos do segundo tempo, quando o zagueiro Domínguez, do Sport, dividiu uma bola com atacante Facundo Torres, do Palmeiras, e o levou ao chão.

O árbitro Bruno Arleu de Araújo apontou de forma imediata a marca da cal. O VAR também não interferiu na avaliação da arbitragem em campo. Porém, a marcação foi questionada por jogadores, dirigentes e torcedores do Sport.