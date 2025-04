As partidas do último domingo (6), válidas pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, foram marcadas por polêmicas de arbitragem. Após o apito final, PC Oliveira, especialista de arbitragem dos canais Globo, apontou os erros das equipes de árbitros da CBF.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Os lances analisados pelo comentarista aconteceram nas partidas entre Atlético-MG x São Paulo, Internacional x Cruzeiro e Sport x Palmeiras. PC Oliveira classificou três erros graves da arbitragem nos confrontos citados. Veja abaixo as análises:

Expulsão de Zubeldía

- Ele (Zubeldía) perdeu a razão na forma como reclamou e foi expulso corretamente. Mas o motivo da reclamação dele começa no primeiro amarelo do Lyanco. No último lance do primeiro tempo, o zagueiro do Atlético-MG protagonizou uma entrada com temeridade no Ferraresi, com a sola da chuteira. É uma entrada clássica de cartão amarelo. Então, falhou o Ramon Abatti em não ter expulsado o jogador. Era um lance que não cabia o VAR, pois era de segunda cartão amarelo e não de vermelho direto - analisou.

continua após a publicidade

Luis Zubeldía foi expulso na partida entre Atlético-MG e São Paulo (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Expulsão de Calleri

- É um lance que está bem no limite. Não vejo o Calleri com o gatilho para dar a cotovelada. Ou seja, não vejo que teve uma força excessiva. Mas ele não teve o cuidado com o braço e atingiu o Júnior Alonso. Pra mim mesmo sem a ação de gatilho, foi uma ação temerária. Então, respeito a decisão da arbitragem neste lance - concluiu.

Expulsão de Jonathan Jesus

- O Wesley domina a bola e tem a aproximação do Jonathan Jesus e o contato. O árbitro Marcelo marca a falta fora da área e aplica o cartão vermelho. Mas não foi pela falta em si, mas sim, pela questão tática da falta. Ele entendeu, que com a infração o zagueiro impediu uma chance clara de gol - iniciou, antes de completar.

continua após a publicidade

- A questão é que, não teve a falta. O futebol é um esporte de contato físico. Tem um contato, mas em nenhum momento o Jonathan Jesus faz uma alavanca. É um contato normal - concluiu.

Pênaltis do Palmeiras

- O primeiro pênalti a marcação foi correta. A ação do Chico, do Sport, no Lopez teve impacto. Ele agarra o atacante do Palmeiras. Mas não foi uma situação clara de gol. A bola ainda estava viajando na área. O Lopez ainda não tinha o domínio da bola. Caso o contrário, o Chico deveria ter sido expulso. Mas como não foi isso que aconteceu, foi correta a aplicação do cartão amarelo - analisou.

- O segundo não é pênalti. A ação do Matheus Alexandre é na bola. Ele toca somente na bola, e depois ele não tem uma ação adicional com força o suficiente para causar a queda do Veiga. O contato posterior ao toque na bola é normal. O Veiga ainda arrasta o pé - concluiu.