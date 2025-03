Escalações de Corinthians x Barcelona-EQU: Garro inicia decisão como titular

O Corinthians está escalado para o confronto contra o Barcelona de Guayaquil, nesta quarta-feira (12), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. O clube alvinegro precisa vencer por quatro gols de vantagem para garantir vaga na fase de grupos da Libertadores.

Na ida, o Timão foi derrotado por 3 a 0 no Monumental de Guayaquil, no Equador. A partida é válida pela Fase Preliminar 3 da Pré-Libertadores. Quem se classificar garante vaga na fase de grupos do torneio continental.

Rodrigo Garro inicia o duelo entre os titulares. O argentino foi desfalque no treinamento da terça-feira (11) e virou preocupação para o confronto. O meia sofre com uma tendinopatia patelar no joelho direito e ainda sente dores, mas irá atuar no sacrifício.

Com isso, o Corinthians mantém a escalação que venceu o Santos por 2 a 1 na semifinal do Paulistão, com um losango no meio formado por Raniele, José Martínez, Carrillo e Rodrigo Garro. O argentino, aliás, marcou seu primeiro gol na temporada diante do rival.

Ramón Díaz terá dois desfalques para o duelo: o meia Igor Coronado, que se recupera de uma lesão no tendão do adutor da perna direita, e o lateral-esquerdo Fabrizio Angileri, que chegou ao Timão em fevereiro, mas não foi inscrito na competição continental. Com isso, Matheus Bidu será o titular na posição.

Rodrigo Garro foi titular do Timão no jogo de ida da Fase Preliminar 3 da Pré-Libertadores (Foto: Marcos Pin / AFP)

Escalações de Corinthians x Barcelona de Guayaquil

O Corinthians entra em campo com: Hugo Souza; Matheuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, José Martínez, Carrillo e Garro, Memphis e Yuri Alberto.

O Barcelona de Guayaquil, treinador por Segundo Castillo, entra em campo com: Contreras; Carabalí, Rangel, Arreaga e Vallecilla; Arroyo, Leonai, Valiente e Corozo; Oyola e Rivero.