Eric Faria se rende ao Al-Hilal de Jorge Jesus e dispara: ‘Brigaria pelo título aqui no Brasil’

Escrito por Lance! • Publicada em 13/03/2024 - 16:32 • Rio de Janeiro (RJ)

O Al-Hilal, time comandado pelo ex-treinador do Flamengo Jorge Jesus, bateu o recorde mundial de 28 vitórias consecutivas, após vencer o Al-Ittihad, na semifinal da Champions League asiática, na terça-feira (12). Impressionado com a campanha histórica do clube, o comentarista Eric Faria rendeu elogios à equipe e disse que o time faria frente aos campeonatos europeus e sul-americanos.

- Al Hilal é um timaço. É um timaço na Arábia Saudita, seria um timaço na América do Sul e seria um timaço em alguns campeonatos da Europa. Talvez não na Premier League e na Espanha, mas em Portugal faria frente bonito com Porto e Benfica. Brigaria pelo título aqui no Brasil - dispara Eric Faria.

No Brasil, Jorge Jesus deixou sua marca na história do futebol brasileiro, após quebrar o recorde de pontos conquistados no Campeonato Brasileiro de 2019, com 90 ponto. O ex-comandante do Flamengo, além de conquistar o Brasileirão, conquistou também a Libertadores daquele ano.

Jorge Jesus deixou o Flamengo em julho de 2020, logo após ser campeão do Campeonato Carioca, em cima do Fluminense. O "Mister" saiu com o histórico de 58 jogos, 44 vitórias, 10 empates e quatro derrotas, e cinco títulos conquistados.