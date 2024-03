Jogador australiano pede namorado em casamento em estádio

Josh Cavallo pede namorado em casamento no Coopers Stadium (Foto: Reprodução / X)







Escrito por Lance! • Publicada em 13/03/2024 - 15:38 • Adelaide (AUS) • Atualizada em 13/03/2024 - 16:50

O Coopers Stadium, casa do Adelaide United, da Austrália, foi palco de um pedido especial: o lateral-esquerdo Josh Cavallo contou com a ajuda de seu clube atual para propor casamento a seu companheiro, Leighton Morrel, em pleno estádio. A informação é do "ge".

- Começar o ano com o meu noivo. Obrigado, Adelaide United, por me ajudar a preparar esta surpresa. Vocês me deram um espaço seguro no futebol, que nem nos meus sonhos imaginei ser possível - escreveu Cavallo nas suas redes sociais.

Cavallo assumiu sua homossexualidade há três anos. Ele está no Adelaide United desde 2021 e já foi convocado para seleção sub-20 da Austrália.

