Léo Jardim, do Vasco, receberá maior honraria da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro

Léo Jardim foi convocado por Dorival Júnior (Foto: Leandro Amorim/ Vasco)







Escrito por Lance! • Publicada em 13/03/2024 - 15:45 • São Paulo (SP)

O goleiro do Vasco, Léo Jardim, recebeu a maior honraria possível da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj).

Léo Jardim recebeu uma premiação chamada de 'Medalha Tiradentes'. A premiação foi sugerida pelo deputado Alan Lopes e aprovada na terça-feira (12). A justificativa, por sua vez, gira em torno do trabalho do defensor no Vasco.

Segundo o que foi analisado, o goleiro seria a 'personificação de um atleta completo'. Além disso, Léo Jardim ainda seria visto como 'exemplo de dedicação, trabalho e determinação que inspira crianças e jovens jogadores ao alcançar seus sonhos'.

Honraria foi aprovada na terça-feira (12) (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Além do destaque no Vasco, seu rendimento gerou uma convocação para a Seleção Brasileira de Dorival Júnior e estará relacionado para enfrentar os amistosos contra a Inglaterra e Espanha.