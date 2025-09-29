Eric Faria reprova jogador do São Paulo em gol do Ceará: ‘Sem necessidade’
Tricolor perdeu em casa pela 25ª rodada do Brasileirão
O São Paulo perdeu para o Ceará por 1 a 0, nesta segunda-feira (29), no Morumbis, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o jornalista Eric Faria reprovou a atuação do zagueiro Arboleda no lance que originou o gol do clube alvinegro.
A jogada aconteceu aos 10 minutos do segundo tempo. Na ocasião, Arboleda saiu da área para realizar uma marcação alta em Matheus Bahia. Contudo, o zagueiro não conseguiu o desarme, e na sequência do lance, a bola sobrou com Pedro Henrique, que se encontrava livre para marcar.
- Acho que o Arboleda imaginou que o São Paulo ainda estava jogando com três zagueiros, porque saiu numa caça aqui no lado direito sem necessidade. Deixou o corredor todo aberto. Apesar da falta de sorte do Alisson no corte, achei que ficou um vazio que não tinha necessidade do Arboleda ter ido dar o bote. O lance estava controlado - disse Eric Faria.
Como foi São Paulo x Ceará
Texto por: Izabella Giannola
Buscando voltar a vencer, o Ceará visitou o São Paulo na noite desta segunda-feira (29). O início da partida foi de poucas chances, pois o Alvinegro se defendia bem e impedia que os mandantes finalizassem com perigo.
O Vovô teve uma oportunidade em cabeceio de Pedro Raul, mas Rafael defendeu. Nos minutos seguintes, o Tricolor passou a ter maior domínio das ações. Rodriguinho finalizou e, após desvio, a bola bateu no travessão. Depois, o meia chutou para a defesa de Bruno Ferreira.
O Ceará ensaiou certa pressão nos instantes finais do 1º tempo, mas o time não foi efetivo. Assim, os rivais foram para o intervalo com um 0 a 0 no placar.
No início do 2º tempo, o São Paulo teve chance com Ferreira, que acertou a trave após jogada individual. O Alvinegro abriu o placar pouco depois. Em jogada pela esquerda, Pedro Henrique ficou com a sobra, driblou Rafael e balançou as redes.
Nos minutos seguintes, o Ceará passou a se defender enquanto buscava saídas em velocidade. O Tricolor, apesar de ter a bola, não conseguia achar espaços com eficiência.
Pedro Raul teve chance de ampliar em contra-ataque, mas não finalizou a jogada. Mesmo com a insistência do time paulista, o 1 a 0 permaneceu no placar. Dessa forma, o Ceará voltou a vencer após cinco jogos.
