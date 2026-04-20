Eric Faria rasga elogios a jogador do Flamengo: 'Outra prateleira'

O Flamengo venceu o Bahia por 2 a 0, na noite deste domingo (19), em jogo válido pela 12° rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols do Rubro-Negro foram marcados por Arrascaeta e Lucas Paquetá. Após a partida, Eric Faria rasgou elogios a um jogador do elenco comandado por Leonardo Jardim.

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Paquetá vive seu melhor momento no Flamengo desde que retornou ao clube que o revelou. No programa "Fechamento Sportv", Eric Faria destacou as últimas atuações do meio-campista.

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- Paquetá e Danilo, do Botafogo, estão no futebol brasileiro por circunstância. Não são jogadores para estarem no futebol brasileiro, são jogadores de um nível que a gente vê na Europa, inclusive em outras seleções. É que o Paquetá fez uma opção de vida, voltou para o Brasil e encontrou um clube capaz de pagá-lo. E o Danilo se machucou, não teve sequência lá. São jogadores de outra prateleira - disse Eric Faria sobre o meia do Flamengo.

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Como foi o jogo do Flamengo

A equipe da casa começou a crescer no jogo, com trocas de passes interessantes e abriu o placar aos 16', quando Arrascaeta achou Pedro, que devolveu para o uruguaio marcar. Na comemoração, o meia exibiu para a torcida a camisa 14, que voltou a vestir excepcionalmente neste domingo em homenagem a Oscar Schmidt, e ainda simulou um arremesso de basquete.

Os minutos que sucederam o gol foram de domínio rubro-negro e boas chegadas, mas isso não impediu o Bahia de também assustar. Aos 28', Jean Lucas cruzou na área, David Duarte ajeitou de cabeça e Erick Pulga bateu de voleio, obrigando Rossi a fazer grande defesa.

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O Flamengo começou o segundo tempo ainda mais dominante e logo passou a empilhar chances. Aos 7', Plata recebeu ótimo passe de Paquetá e tocou para Arrascaeta, que chutou em cima do goleiro Léo Vieira. No minuto seguinte, o uruguaio achou linda inversão para Pedro, mas o camisa 9 chutou de longe, também na direção do arqueiro tricolor. Pouco depois, outra grande chance: Varela cruzou para o compatriota Arrasca cabecear na trave.

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Aos 28', Arrascaeta achou lindo passe para Plata, o equatoriano acionou Pedro, que tentou finalizar de letra, mas o desvio apenas fez a bola passar direto até Bruno Henrique evitar a saída. Pouco depois, o camisa 9 surpreendeu ao tentar encobrir o goleiro quase do meio-campo, mas Léo Vieira tocou de leve na bola para evitar o golaço. Na sequência, o arqueiro evitou outro lindo gol quando Plata arrancou do campo de defesa e tentou bater no canto. Antes da cobrança do escanteio, Saúl e De La Cruz entraram em campo. O uruguaio efetuou o cruzamento, o espanhol desviou de calcanhar e Paquetá marcou o segundo do Flamengo. Aos 34', 2 a 0 para o Flamengo, placar final do duelo.