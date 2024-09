Eric Faria faz previsão sobre futuro de Tite no Flamengo (Foto: Reprodução/Instagram)







Escrito por Lance! • Publicada em 28/09/2024 - 12:48 • Rio de Janeiro (RJ)

O comentarista Eric Faria analisou o possível destino de Tite no Flamengo após a eliminação nas quartas da Libertadores, para o Peñarol. O jornalista da Globo pontuou que há pressões externas sobre o futuro do atual treinador do Rubro-Negro e não descartou uma saída antes do fim de 2024.

Eric Faria havia comentado antes da eliminação para o Peñarol que, mesmo com o resultado negativo, o Flamengo não demitiria Tite na atual temporada. No entanto, com as circunstâncias internas e externas, o comentarista acredita que o cenário pode mudar.

- Até o jogo contra o Peñarol, eu imaginei que o Flamengo não fosse mexer na comissão técnica. Apostaria na permanência do Tite. Mas o Flamengo é um clube em que as coisas acontecem muito de fora para dentro. É ano de eleição. Hoje, não sei. Uma semana atrás, falei que achava que ele não sairia mesmo com eliminação. Só que a influência externa é muito poderosa. Ainda acho que não, mas com menos convicção - disse na Central do ge.

A próxima partida do Flamengo será, neste domingo (29), contra o Athletico Paranaense no Maracanã. Para o duelo, o Rubro Negro busca vencer a sequência negativa de quatro jogos sem vencer, além de ser a primeira vez que o Tite encontra a torcida, após eliminação da Libertadores.