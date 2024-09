Corte Arbitral condena Corinthians a pagar multa milionária a Vitor Pereira

Vítor Pereira durante sua passagem pelo Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)







Escrito por Lance! • Publicada em 27/09/2024 - 18:44 • São Paulo (SP)

A Corte Arbitral do Esporte (CAS), na Suíça, decidiu nesta sexta-feira (27) que o Corinthians vai ter que pagar 465,7 mil euros, cerca de R$ 2,8 milhões na cotação atual, como indenização ao seu ex-técnico Vitor Pereira, mais 5% de juros por ano contando a partir de janeiro de 2023. A informação é do GE.

O Corinthians recorreu ao CAS após o português conseguir uma sentença favorável no tribunal de disputas da Fifa.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Esse não é o primeiro processo do treinador contra o ex-clube. Anteriormente, Vitor Pereira já tinha entrada com uma ação contra o Timão na Justiça do Trabalho do Brasil, em que pedia R$ 7,5 milhões pelo atraso no pagamento de FGTS, férias e 13º. Nessa ação, no entanto, Pereira não conseguiu resultado positivo. A juíza Mariza Santos da Costa nem chegou a analisar o mérito por entender que o foro correto para essa discussão era o esportivo.

Ele foi condenado a pagar quase R$ 380 mil em honorários aos advogados do Alvinegro, mas ainda pode recorrer da decisão. Membros que fizeram parte de sua comissão técnica também processaram o clube e não obtiveram sucesso.

Vitor Pereira deixou o Corinthians no final de 2022 e, sem seguida, aceitou proposta para se tornar técnico do Flamengo, mas a passagem do treinador pelo time carioca foi curta. Atualmente ele dirige o Al-Shabab, da Arábia Saudita.