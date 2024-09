Memphis apresenta novo visual em treino pelo Corinthians; confira

Memphis Depay jogador do Corinthians durante partida contra o Atletico-GO no estadio Arena Corinthians pelo campeonato Brasileiro A 2024. Foto: Ettore Chiereguini/AGIF







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 27/09/2024 - 21:15 • Rio de Janeiro

Memphins Depay se apresentou no CT Joaquim Grava, nesta sexta-feira (27), para o penúltimo treino antes do clássico contra o São Paulo com um visual novo. O Corinthians enfrenta o tricolor paulista neste domingo (29), às 16h, no Morumbis, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

➡️Corinthians renova contrato com volante até 2028

Para a ativiadade antes do primeiro clássico com a camisa do Timão, o atacante holandês "soltou os cabelos". Assim, Memphins abandonou as tradicionais tranças, as quais acostumou usar nos últimos anos de carreira, e se apresentou com os cabelos ao vento. Confira a imagem abaixo:

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Memphis terá o primeiro clássico pelo Corinthians neste domingo (Foto: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians)

Com o novo visual, a tendência é de que Memphins ganhe mais minutos em campo no clássico contra o São Paulo. O atacante estreou com a camisa do Corinthians no último sábado (21) contra o Atlético-GO, pelo Campeonato Brasileiro.