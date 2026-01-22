Eric Faria é sincero sobre jogador do Fluminense: 'Não dá'

O Fluminense está enfrentando o Nova Iguaçu, na noite desta quinta-feira (22), em jogo válido pelo Campeonato Carioca. Até aqui, o Tricolor está perdendo por 1 a 0, com gol de Léo David, e Eric Faria foi sincero sobre uma chance perdida por Everaldo.

- O Everaldo não pode perder esse gol, né? É a chance que o centroavante precisa, tem que por a bola para dentro do gol. O Canobbio salvaria o lance se não tivesse impedido, mas o Everaldo tem que botar a bola para o gol. Ele estava inteiro, é por isso que o torcedor está insatisfeito, porque o centroavante tem que aproveitar essas chances. Não dá para perder esse gol, o torcedor fica louco, mesmo - disse Eric sobre o atacante do Fluminense.

Fluminense enfrenta o Nova Iguaçu (Foto: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.)

Escalação do Fluminense

O Fluminense está escalado para enfrentar o Nova Iguaçu, nesta quinta-feira (22), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Luso-Brasileiro, pela terceira rodada do Campeonato Carioca. A partida marca a primeira vez na temporada em que o clube contará com seus principais jogadores. A previsão inicial era de retorno apenas contra o Flamengo, no domingo (25).

Após iniciar o estadual com um time alternativo, formado majoritariamente por jovens da base e atletas com poucos minutos em 2025, o Fluminense passa a unificar os grupos e acelera o processo de preparação para o restante da temporada. A estratégia faz parte do planejamento da comissão técnica, que utilizou as rodadas iniciais para observação de novos jogadores.

Com isso, a escalação do Fluminense para o duelo é: Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Freytes e Renê; Martinelli, Ganso e Acosta; Matheus Reis, Canobbio e Eve.