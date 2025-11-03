Eric Faria destaca dupla 'esquecida' do Corinthians: 'Muito bons'

O Corinthians venceu o Grêmio por 2 a 0, neste domingo (2), e se aproximou de vez na briga por uma vaga na Libertadores de 2026. O jornalista Eric Faria destacou o desempenho de dois jogadores pouco falados no Timão.

continua após a publicidade

Durante o programa "Fechamento Sportv", a bancada debatia sobre a melhora do Corinthians com o trio Memphis, Yuri Alberto e Garro. Eric Faria também destacou André Carrillo e Maycon, jogadores que ficam de fora dos holofotes.

➡️Memphis Depay vira assunto em jogo do Corinthians: 'É mais decisivo'

- O Carrillo voltou também e ele é o equilíbrio desse trio. Ele é muito bom jogador. O Maycon também é muito bom jogador e é da casa. Eu acho que o Corinthians vai bem forte contra o Cruzeiro na Copa do Brasil - analisou Eric Faria.

continua após a publicidade

Corinthians venceu o Grêmio por 2 a 0 (Foto: Ronaldo Barreto/Thenews2/Gazeta Press)

Como foi o jogo entre Corinthians x Grêmio

Os primeiros minutos da partida foram de estudo por parte das duas equipes. O Grêmio criou a primeira oportunidade em cobrança de falta, mas sem grande perigo. O Corinthians respondeu após escanteio cobrado por Rodrigo Garro e cabeceio do zagueiro Gustavo Henrique.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O Grêmio voltou a criar perigo logo em contra-ataque puxado por Amuzu. A jogada terminou com finalização perigosa de Carlos Vinícius, que desviou na defesa. Na cobrança de escanteio, o Tricolor voltou a assustar, mas novamente a zaga corinthiana conseguiu o corte. Perigo em Corinthians x Grêmio.

continua após a publicidade

Aos 15 minutos, surgiu a primeira grande chance do jogo: Garro cruzou pela direita e Yuri Alberto cabeceou para grande defesa de Tiago Volpi. No lance seguinte, após novo escanteio cobrado pelo camisa 8, o goleiro gremista não conseguiu afastar e a bola sobrou para Gustavo Henrique abrir o placar. Placar aberto em Corinthians x Grêmio.

O Corinthians levava vantagem sobre o Grêmio nas jogadas aéreas com a dupla Garro e Gustavo Henrique. Em cobrança de escanteio, o argentino cruzou, o defensor escorou e a acabou desviando em Yuri Alberto, mas a finalização bateu em Memphis e não entrou.

Aos 26 minutos, o Grêmio respondeu. Amuzu ficou com a sobra após cobrança de escanteio, passou pela marcação e finalizou colocado, exigindo grande defesa de Hugo Souza. No escanteio seguinte, novamente o camisa 9 tentou o arremate, dessa vez com mais força, mas mandou para fora. Mais perigo em Corinthians x Grêmio.

Com o Corinthians melhor no jogo, as chances começaram a aparecer com mais frequência. Aos 33, Memphis Depay arriscou de fora da área e acertou a trave. Quase o holandês abriu o placar de Corinthians x Grêmio.

Antes do intervalo, aos 44, o Grêmio teve boa oportunidade em escapada pelo lado esquerdo. Arthur, com liberdade, encontrou Amuzu, que cruzou. A bola passou por toda a área gremista com perigo, mas ninguém completou. Quase gol em Corinthians x Grêmio.

O primeiro tempo ainda protagonizou um lance polêmico. Yuri Alberto tentou uma cavadinha dentro da área e acabou atingindo a mão do zagueiro Noriega. Apesar das reclamações, o árbitro Davi de Oliveira Lacerda (ES) não marcou pênalti e tampouco foi chamado ao VAR. Polêmica em Corinthians x Grêmio.

Precisando buscar o placar, o Grêmio tentou manter a posse de bola e levar perigo ao gol do Corinthians. A primeira grande oportunidade, no entanto, surgiu apenas aos 10 minutos, quando Arthur encontrou Alysson, que finalizou para fora.

Aos 15, o lateral Marlon cobrou escanteio com perigo, e por pouco o zagueiro Wagner Leonardo não empatou o confronto de cabeça. Quase empate em Corinthians x Grêmio.

O Timão criou sua primeira grande chance apenas na metade da segunda etapa, quando Carrillo lançou, Garro cruzou e Memphis tentou o chute. Wagner Leonardo, atento, salvou o perigo.

Aos 32 minutos, Memphis recebeu de Gui Negão e tentou a finalização. A bola desviou no braço de Dodi, e a arbitragem marcou pênalti. Na cobrança, o camisa 10 bateu com segurança, ampliou a vantagem do Corinthians contra o Grêmio para 2 a 0 e fechou a vitória na Neo Química Arena.