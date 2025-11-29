Eric Faria comenta escolha de Filipe Luís para Palmeiras x Flamengo: 'Acostumado'

O comentarista Eric Faria avaliou uma escolha de Filipe Luís para a final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo, neste sábado (29). Por um atraso do ônibus do Verdão para chegar no estádio, a bola vai rolar às 18h15 (Brasília).

continua após a publicidade

A expectativa para as decisões que o jovem técnico tomaria para a grande decisão entre Palmeiras e Flamengo estava grande. Samuel Lino foi escalado como titular, com Cebolinha no banco. Na Globo, Eric Faria avaliou a escolha.

➡️Decisão de Filipe Luís para Palmeiras x Flamengo repercute entre torcedores: 'Foi pro risco'

- O Cebolinha vem sendo uma opção no segundo tempo, então ele já está acostumado com essa situação de entrar e ser um ponto de desequilíbrio. Eu acho que se o Cebolinha começa o jogo, acho que mata o Samuel Lino. O Samuel Lino, talvez se tivesse que entrar para resolver, talvez não conseguisse, porque não tá acostumando com essa situação. O Samuel Lino começando, ele cansa o adversário, e o Cebolinha vem fresco do banco, talvez o Filipe Luis tenha pensado nisso - disse Eric Faria antes de Palmeiras x Flamengo.

continua após a publicidade

Eric Faria avaliou decisão de Filipe Luís para Palmeiras x Flamengo (Foto: Reprodução)

Revanche entre Palmeiras e Flamengo

Em 2021, Palmeiras e Flamengo decidiram a Libertadores, em Montevidéu, no Uruguai. Na ocasião, o Alviverde venceu o Rubro-Negro por 2 a 1, no estádio Centenário. No tempo normal, Raphael Veiga abriu o placar, na etapa inicial, e Gabigol deixou tudo igual no segundo tempo. Na prorrogação, após um erro de Andreas Pereira, Deyverson marcou e deu o título ao time paulista.

📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Os dois clubes tem se dividido pelos títulos da Libertadores nos últimos anos. Em 2019, o Flamengo venceu o torneio , no ano seguinte, o Palmeiras ergueu a taça. Após o título de 2021 do Alviverde, o Rubro-Negro conquistou a taça novamente, em 2022. No Brasileirão e Copa do Brasil, os dois também tem somado taças nas últimas temporadas.

continua após a publicidade

🤳🏟️Registre todos as partidas e estádios que já foi no Arquiba

Depois da final da Libertadores, Palmeiras e Flamengo voltam suas atenções para o Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro lidera a competição com 75 pontos, seguido do Verdão com 70. O time de Filipe de Luís ainda enfrenta Ceará (C) e Mirassol (F). Os comandados de Abel Ferreira vão encarar Atlético-MG (F) e Ceará (F).