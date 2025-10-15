Por que técnicos de futebol são chamados de ‘professor’ no Brasil?

O Dia do Professor é comemorado no Brasil todos os anos em 15 de outubro, e quem acompanha futebol — ou qualquer outro esporte coletivo — sabe que o termo é usado por aqui também para se referir aos treinadores. Com raras exceções, os jogadores se referem aos técnicos nas entrevistas como "o professor". Mas, como surgiu essa tradição?

Por óbvio, não há um marco temporal ou alguém que possa ser apontado como aquele que chamou um técnico de professor pela primeira vez. Mas a origem da palavra, e as funções de um treinador, ajudam a entender o motivo.

A palavra professor vem do latim, e significa "aquele que professa", que declara algo em público, que se dedica a algo. O dicionário Houaiss acrescenta que um dos significados é "aquele que dá aulas sobre algum assunto".

Com prancheta na mão, ou simplesmente parado no meio do campo para posicionar atletas e orientar jogadas, um técnico de futebol faz no dia a dia basicamente isso. Ele orienta, ensina o que cada jogador precisa fazer durante o jogo. Afinal, cada vez mais jogar futebol ou qualquer outro esporte não se resume apenas à prática.

"O treinamento esportivo é reconhecido como um processo complexo, em que o desempenho final do atleta ou da equipe é resultado da síntese de diversos fatores. Seu entendimento e explicação são gerados do domínio das informações das Ciências do Esporte, e fundamentalmente pela habilidade e competência que o técnico esportivo tem em tratar adequadamente esse conjunto de elementos presentes no ambiente de treinamento", escreveu Hermes Balbino na tese de doutorado "Pedagogia do treinamento: método, procedimentos pedagógicos e as múltiplas competências do técnico nos jogos desportivos coletivos", que defendeu na Unicamp.

Além do ensino no campo de jogo, muitos técnicos de esportes coletivos são literalmente professores. O tetracampeão Carlos Alberto Parreira, por exemplo, é formado em Educação Física pela Escola Nacional de Educação Física e Desportos e por muitos anos ministrou aulas e palestras em cursos de especialização.

E como surgiu o Dia do Professor?

O Dia do Professor é comemorado em 15 de outubro desde 1947, e se transformou em feriado escolar no País todo por meio do Decreto Federal 52.682, de 14 de outubro de 1963.

A escolha da data, por sua vez, remete ao Império. Em 15 de outubro de 1827, Pedro I baixou o Decreto Imperial que criou o Ensino Elementar no Brasil, que determinava que "todas as cidades, vilas e lugarejos [do Brasil] tivessem suas escolas de primeiras letras".