Equipe de Lúcio explica decisão sobre tratamento de queimaduras

Lúcio, ex-zagueiro da Seleção Brasileira, se envolveu em um acidente doméstico na última semana. Na última quarta-feira (21), ele foi transferido do Hospital Brasília, no Distrito Federal, para a Santa Casa de Misericórdia, em Porto Alegre. Em nota oficial, a equipe do antigo jogador explicou a decisão da mudança.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Conforme divulgado, a principal motivação para a transferência foi proporcionar uma maior comodidade para o ex-jogador. O comunicado também encerrou qualquer rumor sobre um possível descontentamento com o atendimento do Hospital Brasília. A nota foi divulgada no próprio perfil de Lúcio, nas redes sociais. Veja abaixo:

"A família de Lúcio, ex-zagueiro da Seleção Brasileira de Futebol, informa que, nesta quarta-feira (21), ele foi transferido do Hospital Brasília, da Rede Américas, para a Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, onde dará continuidade ao seu tratamento. A decisão pela transferência foi tomada para maior conforto, permitindo que Lúcio esteja mais próximo de familiares, o que garantirá maior suporte pessoal neste momento. O tratamento, conduzido até aqui com segurança e eficácia por uma equipe multiprofissional especializada em queimados, segue com boa evolução clínica. Agradecemos o cuidado e a dedicação dos profissionais do Hospital Brasília e reiteramos nossa confiança na continuidade da recuperação na Santa Casa de Porto Alegre. Seguimos otimistas e unidos pela plena recuperação de Lúcio. Agradecemos também as manifestações de carinho e apoio".

continua após a publicidade

Relembre o caso

O zagueiro pentacampeão mundial, de 47 anos, esteve internado na UTI do Hospital Brasília nos últimos dias após sofrer queimaduras. O acidente ocorreu na sexta-feira (16) quando uma lareira ecológica explodiu em sua residência em Brasília.

As queimaduras são de segundo grau e atingiram 18% do corpo do antigo zagueiro, o equivalente a quase um quinto da superfície corporal. Apesar da extensão das lesões, o quadro de saúde do ex-jogador é considerado estável.

continua após a publicidade

O ex-zagueiro, que defendeu a seleção brasileira na conquista do pentacampeonato mundial, está aposentado dos gramados desde 2020, quando encerrou sua carreira no Brasiliense. Atualmente, ele reside em Brasília.