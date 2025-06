Kléberson elogia Ancelotti, mas aponta ausência na Seleção: ‘Vem se destacando’

Pentacampeão do mundo com a Seleção Brasileira, Kléberson conversou com o Lance! sobre a chegada de Ancelotti à equipe. O ex-jogador elogiou o treinador, avaliou a convocação do italiano, mas sugeriu que Pedro, do Flamengo, deveria ser chamado para os jogos das Eliminatórias, contra Equador e Paraguai. O ex-meia também falou sobre a ausência de Neymar na lista.

- Fico muito feliz com a chegada de Ancelotti. É uma pessoa muito vitoriosa para ajudar a gente, para poder reconquistar aquilo que nós temos. Eu acho que a primeira convocação foi uma convocação decente. A gente precisa dar mais um tempo para conhecer os jogadores e a nossa cultura. Como campeão do mundo, eu fico na torcida, apoiando e falar para os técnicos brasileiros que continuem se preparando, porque a oportunidade sempre pode aparecer no futuro - disse Kleberson.

- O Neymar ainda não está recuperado 100%, temos que torcer para ele conseguir ficar bem fisicamente, tentar chegar próximo daquele talento todo que ele tem. É o nosso melhor jogador. Mas tem outros jogadores que podem contribuir bastante. Sempre ficam alguns jogadores de fora. O Pedro não foi convocado, é um jogador que poderia ser convocado. Vem se destacando muito no Flamengo. Mas o Ancelotti está chegando agora, vamos dar tempo para que as coisas possam acontecer da melhor forma - completou.

Escalação da Seleção Brasileira contra o Equador

Apesar do treino em Guayaquil não trazer novidades, a tendência é que Ancelotti mande a campo a equipe esboçada na terça-feira (3), ainda em São Paulo. Assim, a escalação do Brasil diante do Equador deve ter: Alisson; Vanderson, Marquinhos, Alexsandro e Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães e Gerson; Estêvão, Richarlison e Vini Jr.