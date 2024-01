Fifa (através do presidente Gianni Infantino): "Hoje, estamos em luto pela perda de um dos verdadeiros ídolos da história do futebol, um homem cujo impacto na Copa do Mundo da Fifa foi inigualável. Mário Zagallo ganhou quatro edições da Copa do Mundo da Fifa, como jogador e como técnico. Mais do que qualquer outro. Gostaria de enviar minhas sinceras condolências para o povo brasileiro, a CBF e os familiares e amigos de Zagallo."