ANÁLISE: Palmeiras volta a desperdiçar chances e fecha maratona de Derbys com sabor amargo
Verdão empatou clássico em que foi superior ao rival, desperdiçou chance de colar nos líderes do Brasileirão, mas terá semana livre para reajustar rotas e adaptar Andreas Pereira
A maratona de Derbys chegou ao fim, e o Palmeiras encerra 2025 com um sabor amargo. Diante de um adversário fragilizado por lesões e em desvantagem no placar, a equipe comandada por Abel Ferreira voltou a desperdiçar chances, reincidiu em erros antigos e perdeu a oportunidade de encostar nos líderes do Brasileirão.
Na Neo Química Arena, com uma postura diferente do time eliminado pelo rival na Copa do Brasil, o Palmeiras dominou os minutos iniciais e acumulou chances de perigo até que Flaco López, artilheiro da equipe, fosse derrubado dentro da área. Coube a Vitor Roque a responsabilidade da cobrança, e a dupla voltou a mostrar sua importância na reta decisiva da temporada.
Minutos depois, no entanto, o Palmeiras voltou a falhar em jogadas defensivas de bola aérea e viu Piquerez, um dos pilares da nova reconstrução, desviar com a coxa finalização de Gustavo Henrique para o fundo das redes.
Mesmo com a igualdade no marcador, o Verdão seguiu melhor em campo e encerrou o primeiro tempo com as melhores oportunidades — mas sem balançar as redes, algo que tem se repetido em uma temporada com apenas quatro gols marcados em sete partidas contra o maior rival.
Já nos 45 minutos finais, repetiu-se a mesma tônica apresentada ao longo da temporada: um time que acumula chances, ronda a área adversária, mas encontra severas dificuldades para definir o jogo contra seus principais oponentes.
Resultado disso foram duas eliminações para o Corinthians na temporada, na Copa do Brasil e no Campeonato Paulista, além da chance desperdiçada de reduzir a diferença para o líder Flamengo para dois pontos, o que faria o Palmeiras depender apenas das próprias forças para conquistar o 13º título brasileiro.
Agora, com a parada para a Data Fifa, Abel Ferreira terá sua última sequência de treinamentos sem jogos para ajustar as arestas finais na busca por, ao menos, um título na temporada. No Campeonato Brasileiro, a decisão deve ficar para o último mês do calendário, enquanto a corrida rumo à glória eterna terá sua próxima parada em Buenos Aires, contra o River Plate.
A grande novidade é a chegada de Andreas Pereira para suprir a lacuna deixada por Richard Ríos após o Mundial. A peça que faltava no tabuleiro de Abel terá pouco menos de duas semanas para se adaptar ao novo clube antes da estreia, marcada para o dia 13 de setembro, quando o Palmeiras recebe o Internacional no Allianz Parque.
Em sua temporada de maior investimento na história (pouco mais de R$ 700 milhões), o Palmeiras busca manter uma marca desde a chegada da atual comissão técnica: conquistar uma taça por temporada. Os nomes, escolhidos a dedo pelo treinador, chegaram. Agora, cabe ao profissional fazer com que a máquina funcione nos quatro meses restantes do ano.
