A maratona de Derbys chegou ao fim, e o Palmeiras encerra 2025 com um sabor amargo. Diante de um adversário fragilizado por lesões e em desvantagem no placar, a equipe comandada por Abel Ferreira voltou a desperdiçar chances, reincidiu em erros antigos e perdeu a oportunidade de encostar nos líderes do Brasileirão.

Na Neo Química Arena, com uma postura diferente do time eliminado pelo rival na Copa do Brasil, o Palmeiras dominou os minutos iniciais e acumulou chances de perigo até que Flaco López, artilheiro da equipe, fosse derrubado dentro da área. Coube a Vitor Roque a responsabilidade da cobrança, e a dupla voltou a mostrar sua importância na reta decisiva da temporada.

Minutos depois, no entanto, o Palmeiras voltou a falhar em jogadas defensivas de bola aérea e viu Piquerez, um dos pilares da nova reconstrução, desviar com a coxa finalização de Gustavo Henrique para o fundo das redes.

Mesmo com a igualdade no marcador, o Verdão seguiu melhor em campo e encerrou o primeiro tempo com as melhores oportunidades — mas sem balançar as redes, algo que tem se repetido em uma temporada com apenas quatro gols marcados em sete partidas contra o maior rival.

Já nos 45 minutos finais, repetiu-se a mesma tônica apresentada ao longo da temporada: um time que acumula chances, ronda a área adversária, mas encontra severas dificuldades para definir o jogo contra seus principais oponentes.

Resultado disso foram duas eliminações para o Corinthians na temporada, na Copa do Brasil e no Campeonato Paulista, além da chance desperdiçada de reduzir a diferença para o líder Flamengo para dois pontos, o que faria o Palmeiras depender apenas das próprias forças para conquistar o 13º título brasileiro.

Agora, com a parada para a Data Fifa, Abel Ferreira terá sua última sequência de treinamentos sem jogos para ajustar as arestas finais na busca por, ao menos, um título na temporada. No Campeonato Brasileiro, a decisão deve ficar para o último mês do calendário, enquanto a corrida rumo à glória eterna terá sua próxima parada em Buenos Aires, contra o River Plate.

A grande novidade é a chegada de Andreas Pereira para suprir a lacuna deixada por Richard Ríos após o Mundial. A peça que faltava no tabuleiro de Abel terá pouco menos de duas semanas para se adaptar ao novo clube antes da estreia, marcada para o dia 13 de setembro, quando o Palmeiras recebe o Internacional no Allianz Parque.

Palmeiras e Corinthians empataram clássico disputado na Neo Química Arena (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Em sua temporada de maior investimento na história (pouco mais de R$ 700 milhões), o Palmeiras busca manter uma marca desde a chegada da atual comissão técnica: conquistar uma taça por temporada. Os nomes, escolhidos a dedo pelo treinador, chegaram. Agora, cabe ao profissional fazer com que a máquina funcione nos quatro meses restantes do ano.